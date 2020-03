Das hat es in der Geschichte der Republik noch nicht gegeben: Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz haben einen enorm großen Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft aufgespannt. Mehr als eine halbe Billion Euro stellen sie in einem ersten Schritt an Kreditbürgschaften zur Verfügung. Das Geld ist für Unternehmen – große, mittlere, kleine – gedacht, die wegen der Coronakrise in Schwierigkeiten geraten.

Wenn das nicht reicht, wird in einem zweiten Schritt der Finanzrahmen aufgestockt. Es wird "keine Begrenzung des Volumens" der Maßnahmen vorgenommen, wie es in einer gemeinsamen Erklärung von Altmaier und Scholz heißt. Mit anderen Worten: Der Bund will die Krise mit der geballten Finanzkraft der weltweit viertgrößten Wirtschaftsnation bezwingen. Das übertrifft sogar die Rettungsschirme während der Finanzkrise und ist erst einmal ein beeindruckendes Signal staatlicher Handlungsbereitschaft.

Aber kann es funktionieren?

Die Antwort hängt von zwei Faktoren ab: Erreicht das Geld erstens tatsächlich die Betroffenen? Und können damit, zweitens, die Einbußen durch die Krise einigermaßen ausgeglichen werden?

Wer beantragt und bekommt Kredit?

Zu Punkt eins: Nach den Vorstellungen der Regierung sollen die Mittel über die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unter die Leute gebracht werden, die dazu mit Banken und Sparkassen zusammenarbeitet. Wer also Geld benötigt, der kann bei seiner Hausbank einen Kredit beantragen. Die lässt sich diesen Kredit dann durch die KfW absichern.

Dieses Verfahren dürfte mittleren und größeren Unternehmen keine Probleme bereiten. Sie haben genug Personal und kennen die Prozeduren. Aber werden der kleine Handwerksbetrieb, der selbstständige Musiker, der Kioskbesitzer dazu in der Lage sein und am Ende den Kredit auch erhalten? Das muss sich erst zeigen. Wenn das nicht der Fall ist, werden die Hilfen nicht in der Fläche ankommen.

Zu Punkt zwei: Nach der Vorstellung von Scholz und Altmaier vergibt der Staat zunächst einmal Kredite. Die Unternehmen werden sich also massiv verschulden. Das ist verkraftbar, wenn die Konjunktur einen V-förmigen Verlauf nimmt, wie es auch bei früheren Epidemien üblich war. Es geht also steil abwärts, und später – wenn das Virus besiegt ist – ebenso steil wieder aufwärts. Sobald die Geschäfte wieder besser laufen, können die Darlehen zurückbezahlt werden.

Zusätzliche Hilfen

Wenn aus dieser Krise allerdings eine längerfristige Abschwungphase wird, etwa weil die Fallzahlen nicht so schnell sinken, könnten sich die Schulden für die Unternehmen als Problem erweisen. Dann müsste der Staat im großen Stil Firmen entschulden. Und was noch ein größeres Problem wäre: Womöglich wird das gerade kleinere Betriebe davon abhalten, die staatlichen Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen. Sie werden dann vielleicht lieber Leute entlassen und Sparprogramme auflegen – also genau das tun, was die Regierung eigentlich verhindern will.

Scholz und Altmaier haben sich für ein Kreditprogramm entschieden, weil sich so eine Maßnahme schnell und unbürokratisch umsetzen lässt. Es braucht dazu keinen Parlamentsbeschluss und keine langwierigen Abstimmungen. Die Bürgschaften belasten, weil es sich um Garantien handelt, zunächst noch nicht einmal den Bundeshaushalt, das wäre erst der Fall, wenn die Kredite nicht zurückbezahlt werden müssen.



Die beiden Minister haben angekündigt, dass sie darüber hinaus auch zusätzliche Hilfen wie zum Beispiel staatliche Beteiligungen an Unternehmen oder Direktzahlungen prüfen. Es könnte sein, dass so etwas schon bald nötig werden wird.