Die Hoffnung der kriselnden Baubranche keimt derzeit auf einer Baustelle am Rande einer schmalen Straße im nordrhein-westfälischen Lünen. Montiert an ein rechteckiges Schienenkonstrukt surrt in ein paar Metern Höhe eine Düse über die erste Etage eines Mehrfamilienhauses, das hier gerade entsteht. Aus der Öffnung strömt wie aus einem Tortenspritzbeutel eine teigige Zementmischung, Schicht für Schicht wird aufgetragen. Eine Bauingenieurin läuft mit Notebook und prüfendem Blick nebenher. Was nicht gerade spektakulär aussieht, soll eine ganze Branche revolutionieren. Das Haus in Lünen wird nicht mehr Stein auf Stein gemauert, sondern einfach ausgedruckt. Ein Quadratmeter Wand schafft das Gerät in fünf Minuten. Von unten schallt Applaus.