"Bald sind wir ein Weltkonzern. Sie werden schon sehen!", sagt Lee Haeng Woo und deutet auf das Miniaturmodell eines ausladenden Verbunds von Solarpaneelen. Im Original haben sie einen Durchmesser von 200 Metern. Und diese Riesen will er bald auf Seen und Meeren in aller Welt installieren: Lee Haeng Woo, Gründer von BK Energy, fängt mit seinen Anlagen Sonnenstrahlen vom Wasser aus ein. "Schwimmende Solaranlagen sind die Zukunft", sagt der südkoreanische Unternehmer.



Ihr Vorteil: Auf dem Wasser gibt es viel Platz, weniger Schatten und auch weniger lange Genehmigungsverfahren als auf dem Land. BK Energy ist eine Solarfirma mit rund 70 Mitarbeitern und einem Umsatz von zehn Millionen Euro 2022. Als neuer großer Player im Solarbusiness sieht ihr Gründer sich aber schon jetzt. "Unsere Anlagen sind effizienter als die der Konkurrenz", sagt Lee. Die Anlagen haben einen Motor in der Mitte, um den die Panels alle rotieren. Im Vergleich zu fixen Installationen sollen sie so mehr Sonnenlicht aufnehmen können. Die Panels hätten auch eine sehr feine Oberfläche, die den störenden Kot von Seevögeln abweise. "Im Vergleich zu anderen Anbietern nehmen wir bis zu 25 Prozent mehr Energie auf."