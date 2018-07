Hedgefonds-Manager Raj Rajaratnam ist zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er war im Mai von Geschworenen für schuldig befunden worden, im großen Stil illegale Aktiengeschäfte getätigt zu haben. Damit setzte ein New Yorker Bezirksrichter den Schlusspunkt unter den größten Hedgefonds-Skandal an der Wall Street in den vergangenen 30 Jahren.

Die Geschworenen sehen es als erwiesen an, dass diverse Tippgeber mehrfach Geheimnisse aus börsennotierten Unternehmen an Rajaratnam verraten hatten. Mit diesem Wissen habe er an der Börse spekuliert und Millionenprofite eingestrichen. Der Handel mit Aktien auf der Grundlage geheimer Informationen ist verboten, weil er andere Anleger benachteiligt.

Rajaratnams Insidergeschäfte hatten so große Konzerne wie IBM, Intel und Goldman Sachs sowie die Beraterfirma McKinsey betroffen. Ermittler hatten ihn Ende 2009 überführt. Mit ihm war ein ganzes Insider-Netzwerk aufgeflogen. Die Staatsanwälte bezeichneten den 54-Jährigen als das "moderne Gesicht" des Insiderhandels. Rajaratnam ist der Gründer des 1997 gestarteten weltweit agierenden Hedgefonds Galleon.

Mit dem Strafmaß blieb der New Yorker Richter unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die Rajaratnam für mindestens 19,5 Jahre hinter Gitter schicken wollte. Seine Verteidiger hatten aus Gesundheitsgründen eine sehr viel kürzere Haftstrafe gefordert und darauf verwiesen, dass ein so hohes Strafmaß normalerweise gegen Gewalttäter verhängt werde. Zusätzlich zur Haft muss er eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zahlen.

Umstrittene Abhörmaßnahmen

Rajaratnam darf vorerst auf freiem Fuß bleiben und muss seine Haftstrafe erst in eineinhalb Monaten antreten. Ob er sie in voller Länge verbüßen muss, ist offen. Er hat gegen seinen Schuldspruch Rechtsmittel eingelegt und zweifelt insbesondere die Legalität von Abhörmaßnahmen des Bundeskriminalamts FBI gegen ihn an.

Die Ermittler hatten Rajaratnams Telefon angezapft. Vor Gericht spielten diese Mitschnitte eine zentrale Rolle. Auf den Bändern war zu hören, wie Rajaratnam mit seinen Kontaktleuten spricht und sich streng vertrauliche Firmeninterna beschafft, etwa die neuesten Geschäftszahlen oder Übernahmepläne. Rajaratnam beharrte hingegen im Prozess darauf, dass er sich seine Informationen auf legalem Wege beschafft habe.