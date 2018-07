Der angekündigte Rücktritt von Regierungschef Silvio Berlusconi hat die amerikanischen Anleger nicht beruhigt. Die Renditen für italienische Anleihen durchbrachen die kritische Marke von sieben Prozent und lagen damit auf dem höchsten Stand seit der Einführung des Euros im Jahr 1999. Nicht mehr Griechenland stünde im Zentrum der Schuldenkrise, sondern Italien, sagte Charles Reinhard, Investmentstratege bei Morgan Stanley Smith Barney. Die Anleger fürchten die Zahlungsunfähigkeit Italiens.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab um 2,4 Prozent auf 11.822 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 fiel 2,6 Prozent auf 1.242 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 2,7 Prozent auf 2.654 Punkte. Der Dax schloss in Frankfurt mit einem Minus von 2,2 Prozent auf 5.829 Stellen und gab am Donnerstagmorgen weiter nach. Auch die Börse in Tokyo tendierte am Donnerstag schwach.

Besonders der Bankensektor leidet unter den Nachrichten aus Europa. Der KBW Bankenindex fiel um vier Prozent. Die Investmentbanken verbuchten die stärksten Verluste: Die Anteilsscheine von Morgan Stanley gaben 7,1 Prozent nach, das Papier von Goldman Sachs 6,2 Prozent. "Das ist ein Weckruf für die Märkte", sagte Seth Setrakian von First New York Securities über Nachrichten aus Italien. "Wir waren zu lange zu optimistisch, um die Realität zu akzeptieren."

Die Schuldenkrise hinterlässt auch Spuren in der Bilanz des größten US-Autobauers General Motors. Die Opel-Mutter nahm ihr Ziel zurück, in Europa auf bereinigter operativer Basis im Gesamtjahr die Verlustzone hinter sich zu lassen. Das sei wegen der wirtschaftlichen Lage nicht zu schaffen, räumte der Konzern ein. Die Aktie gab neun Prozent nach.

Im Blickpunkt der Anleger standen auch die Papiere von Adobe Systems. Der US-Softwarehersteller kündigte an, mehr als sieben Prozent seiner Stellen zu streichen. Außerdem gab das Unternehmen bekannt, die Entwicklung des populären Flash-Players für Mobilgeräte einzustellen. Damit ist der Kampf um einen einheitlichen Standard für Videos und Grafiken im Internet praktisch zugunsten von Apple entschieden. Der iPhone-Hersteller baut bei seinen Mobilgeräten auf HTML5. Adobes Anteilsscheine brachen um knapp 6,8 Prozent ein. Apple-Papiere notierten zwei Prozent niedriger.