Die Europäische Kommission hat die Fusion der Frankfurter mit der New Yorker Börse untersagt. Sie teilte den Betreibern mit, der Zusammenschluss behindere "in erheblichem Maße effektiven Wettbewerb". Die Brüsseler Prüfer rund um EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia stießen sich vor allem an der Marktmacht des angestrebten Börsenriesen im Derivatehandel.

Auf diesem Feld kommen die Börsen mit ihren Töchtern Eurex (Deutsche Börse) und Liffe (NYSE Euronext ) auf mehr als 90 Prozent Marktanteil – ein Monopol im europäischen Terminhandel, wie Almunia in den vergangenen Wochen monierte. Die Fusionspartner erklärten sich zwar bereit, das gesamte Aktienderivate-Geschäft der Liffe zu verkaufen . Doch einen Zusammenschluss um jeden Preis wollten sie nicht.

Für die Deutsche Börse und die New York Stock Exchange (NYSE) war es der dritte Anlauf zu einem Zusammenschluss. An dem neuen Unternehmen sollten die Frankfurter 60 Prozent halten, die NYSE 40 Prozent. Gesteuert werden sollte die weltgrößte Börse über eine in den Niederlanden angesiedelte Dachgesellschaft. Seit Februar 2011 bemühten sich die Konzerne um Zustimmung von etwa 40 Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks.

"Die Entscheidung der EU-Kommission basiert auf einer realitätsfremd verengten Marktdefinition", kritisierte der Vorstandschef der Deutschen Börse, Reto Francioni. "Mit der Entscheidung wird die Schaffung einer in Europa beheimateten und global führenden Börsenorganisation verhindert." Das sei auch eine verpasste Chance für den Finanzplatz Frankfurt: "Was jetzt folgt, ist ein zäher Wettlauf aller Börsenplätze – die asiatischen eingeschlossen – um die beste Positionierung an den Kapitalmärkten."

"Die Deutsche Börse ist gut gerüstet und hat genügend Kraft, um auch ohne die Fusion weiter zu wachsen und erfolgreich zu sein", sagte Francioni. Die NYSE Euronext will nun die Fusionsvereinbarung auflösen, ihr Aktienrückkaufprogramm wieder aufnehmen und ihr Derivategeschäft ausbauen.

Deutsche Börse und NYSE Euronext hatten die Megafusion vor knapp einem Jahr angekündigt und bis zuletzt für das Projekt der weltgrößten Börse geworben . Sie wollten einen neuen "Champion" schaffen, der es mit Konkurrenten aus Amerika und Asien aufnehmen können sollte.