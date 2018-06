Einen Tag vor der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Höhe des Leitzinses äußert sich der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes kritisch. Die Märkte rechnen mit einer weiteren Senkung des Leitzinses. Georg Fahrenschon fordert hingegen höhere Zinsen. "Ich wünsche mir, dass wir in den nächsten sechs Monaten ein klares Signal bekommen, dass die Zinsen wieder angehoben werden."

Im Deutschlandfunk sprach der Sparkassen-Chef am Mittwoch von einer Enteignung der Sparer durch die anhaltende Niedrigzinspolitik. Er fürchte eine Beschädigung der Sparkultur und die Vernichtung von Vermögenswerten. Das wirke sich nachteilig auf die Altersvorsorge aus.

Der Leitzins gilt als das wichtigste Instrument der EZB zur Beeinflussung der Inflationsrate und bestimmt indirekt die Höhe der von Banken angebotenen Zinsen auf Spareinlagen. Seit November 2013 liegt der Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent. Da die Inflationsrate in der Euro-Zone deutlich unter dem Richtwert der EZB liegt, will die Zentralbank mit einer weiteren Senkung die Kreditvergabe in den südlichen Krisenländern unterstützen und gleichzeitig den derzeit starken Euro schwächen.

Laut Stern sieht Fahrenschon darin eine übertriebene Rolle der EZB. "Sie kann nicht oberster Aufseher, oberster Umstrukturierer, oberster Sanierer und europäische Ersatzregierung in einem sein."