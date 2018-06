Im Verfahren gegen die Deutsche Telekom dürfen geschädigte Kleinanleger auf Schadenersatz hoffen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat einen schwerwiegenden Fehler im Verkaufsprospekt für den dritten Börsengang des Unternehmens festgestellt. Der BGH verwies die Sache deshalb in einem zentralen Punkt zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht Frankfurt zurück.

Die Telekom habe die Anleger in Bezug auf eine konzerninterne Übertragung von Aktien des US-Telekommunikationskonzerns Sprint getäuscht, teilte der BGH mit. Der Emissionsprospekt sei damit fehlerhaft gewesen. Im Verkaufsprospekt machen Unternehmen für potenzielle Anleger Angaben zu ihren Geschäften im Rahmen eines geplanten Börsengangs. Dabei müssen auch eventuelle Risiken genannt werden.



Etwa 16.000 Kleinanleger fordern von der Telekom insgesamt 80 Millionen Euro Schadenersatz: Geld, das sie vor mehr als zehn Jahren mit der einstigen "Volksaktie" verloren hatten. In dem Verfahren wurde exemplarisch der Fall eines schwäbischen Pensionärs geklärt, der 1,2 Millionen Euro forderte.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte 2012 in einem Musterprozess entschieden, dass der Börsenverkaufsprospekt aus dem Jahr 2000 keine gravierenden Fehler enthielt. Den Anlegern blieb damit die Möglichkeit für Schadenersatzforderungen verwehrt.

Die ebenfalls umstrittene Bewertung der Telekom-Immobilien zur Bilanzeröffnung bewerteten die Karlsruher Richter aber als rechtens. Dieser Punkt kann nicht mehr angegriffen werden.

Die Telekom ging insgesamt drei Mal an die Börse. 1996, 1999 und 2000. Am 19. Juni 2000 wurden mit der dritten Emission 200 Millionen T-Aktien aus dem Bestand der Kreditanstalt für Wiederaufbau platziert.