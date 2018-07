Der Euro ist am Montag im fernöstlichen Handel zum Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang 2006 gefallen. Die Gemeinschaftswährung kostete zeitweise weniger als 1,19 Dollar, nachdem sie am Freitag noch mit mehr als 1,20 Dollar gehandelt worden war.



Mit dem Rückgang setzte der Euro die Talfahrt der vergangenen Monate fort. Im Mai des vergangenen Jahres hatte die europäische Gemeinschaftswährung noch fast 1,40 Dollar gekostet, hat seitdem aber kontinuierlich an Wert verloren. Die EZB hatte im Sommer als erste große Notenbank der Welt Strafzinsen für Einlagen von Banken eingeführt. Das heißt, dass die europäischen Geldhäuser für bei der Zentralbank geparktes Geld Zinsen zahlen müssen, anstatt wie sonst üblich welche zu bekommen.



Händler sagten zwar, der neuerliche Verlust habe hauptsächlich technische Ursachen. Bei dünnem Handel habe eine Welle von Stop-Loss-Verkäufen den Euro weiter gedrückt, nachdem er unter die Schwelle von 1,20 Dollar gerutscht sei.



Aber zusätzlichen Einfluss hätten vermutlich die jüngsten Spekulationen über einen möglichen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone, erklärten Händler. Der Spiegel hatte berichtetet, der "Grexit", der Austritt Griechenlands, habe seinen Schrecken für Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble verloren. Sie seien inzwischen zuversichtlich, dass der Euro einen Ausstieg des südeuropäischen Krisen-Landes überleben würde. In der großen Koalition ist inzwischen ein Streit über die Spekulationen um einen möglichen Euro-Austritt Griechenlands entbrannt.

Die Furcht vor einer erneuten Euro-Krise belastete auch den Dax zum Handelsstart am Montag. Der Index verlor 0,6 Prozent auf 9.711 Zähler. Größter Verlierer waren die Aktien von BMW mit einem Abschlag von 2,5 Prozent. Der Autobauer zahlt in einem Streit um zu hohe Zielvorgaben 685 Millionen Euro (5,1 Milliarden Yuan) an seine chinesischen Händler.

Die Financial Times vermutete derweil, dass Investoren sich auf ein massives Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) vorbereiteten. EZB-Chef Mario Draghi hatte sich zum Ende der vergangenen Woche für ein sogenanntes Quantitative Easing (kurz: QE) ausgesprochen, das die Konjunktur stimulieren und das Abgleiten in die Deflation verhindern soll. Dieses Interview hatte den Eurokurs bereits gedrückt.