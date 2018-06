Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt laut einem Medienbericht gegen die Commerzbank wegen Steuerbetrugs in Millionenhöhe. Dem Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR zufolge geht es um den Handel von Aktien mit (Cum) und ohne (Ex) Dividende. Ermittler gehen den Medien zufolge davon aus, dass mehr als 100 Banken und Anlagefonds mit diesen sogenannten Cum-Ex-Deals jahrelang Steuern in Höhe von mehr als zehn Milliarden Euro vermieden hätten. Eine Commerzbank-Sprecherin wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren.

Die teilstaatliche Commerzbank hatte mitgeteilt, sie habe Ende 2015 eine freiwillige Untersuchung zu Cum-Ex-Aktiengeschäften seit 2003 eingeleitet. Dabei sei die zuständige Wirtschaftsprüfgesellschaft auf die verdächtigen Aktiengeschäfte gestoßen, schreibt die SZ. Daraufhin habe die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen eingeleitet.

Cum-Ex-Deals funktionieren folgendermaßen: Am Dividendenstichtag zahlt ein Unternehmen seinen Eigentümern ihren Anteil am Gewinn aus. Auf diese Dividendenerlöse müssen die Eigentümer Kapitalertragssteuer zahlen. Allerdings können sie das Geld unter bestimmten Umständen vom Staat erstattet bekommen. Bei einem Cum-Ex-Deal versuchen die Investoren, sich die Kapitalertragssteuer doppelt zurückerstatten zu lassen. Dafür arbeiten Banken und Investoren mit sogenannten Leerverkäufen: Am Dividendenstichtag werden die Papiere verkauft, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert. Die zeitliche Differenz nutzen Investoren dann rund um die Dividendenzahlung aus, indem sie die Wertpapiere rasch zwischen Beteiligten hin- und herschieben. Dadurch erhalten sie Steuerbescheinigungen für Kapitalertragssteuern auf Dividendenerlöse, die so gar nicht gezahlt wurden.

Laut SZ sind 20 Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften in Berlin, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, München und Stuttgart wegen Cum-Ex-Deals anhängig. Es gehe um den Verdacht der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen. Betroffen seien nach Angaben der Ermittler nicht nur die Commerzbank, sondern auch andere namhafte Institute aus dem In- und Ausland. Aus Deutschland habe beispielsweise die staatliche Landesbank Baden-Württemberg diesen Steuertrick angewandt. Ein erstes Geständnis liege bereits vor.

Etwas anderes als Cum-Ex-Deals sind sogenannte Cum-Cum-Geschäfte, die vor einigen Tagen Schlagzeilen gemacht haben. Auch hier geht es um Steuerbetrug durch Aktiengeschäfte. Der Rechercheverbund von Handelsblatt, Bayerischem Rundfunk (BR), Washington Post und dem New Yorker Recherchebüro ProPublica hatte berichtet, dass deutsche Banken zusammen mit ausländischen Investoren seit 2011 etwa fünf Milliarden Euro Steuern vermieden hätten. Besonders aktiv sei dabei auch die Commerzbank gewesen.

Die Bundesregierung geht gegen Cum-Cum-Geschäfte vor

Bei einem Cum-Cum-Geschäft verleihen ausländische Aktionäre ihre deutschen Aktien kurz vor der Dividendenausschüttung an inländische Banken. Diese können sich dann anders als die ausländischen Anleger die Kapitalertragssteuer anrechnen lassen. Danach werden die Aktien zurückgereicht, die gesparte Steuer wird geteilt.



Ende Februar hatte die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der dieses Steuerschlupfloch rückwirkend zum 1. Januar 2016 schließen soll. Allerdings schieße die Maßnahme "weit über dieses Ziel hinaus", sagten nun Banken und Sparkassen. Laut einer Stellungnahme der Kreditwirtschaft erfasse das Gesetz "auch und vor allem 'übliche' Sachverhalte, bei denen von einer missbräuchlichen Gestaltung keine Rede sein kann und die für moderne Kapitalmärkte wesentlich sind".