Das Frankfurter Amtsgericht hat eine Einstellung der Ermittlungen gegen den Chef der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, abgelehnt. Das Unternehmen hatte beantragt, das Verfahren wegen möglichen Insiderhandels gegen eine Geldzahlung von einer halben Million Euro einzustellen. Dieser Forderung stimmte das Gericht nicht zu und übergab das Verfahren wieder an die Frankfurter Staatsanwaltschaft, wie die Deutsche Börse mitteilte.

Dem Gericht erscheine die Fortführung der Ermittlungen "angesichts der Bedeutung des Verfahrens derzeit opportun", hieß es von der Deutschen Börse. Die weitergehenden Ermittlungen könnten von einer Einstellung des Verfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts bis hin zur Anklageerhebung führen.

Kengeter hatte im Dezember 2015 für 4,5 Millionen Euro 60.000 Aktien der Deutschen Börse gekauft, die er nicht vor Ende 2019 veräußern darf. Der Konzern legte in dem speziell auf ihn zugeschnittenen Vergütungsprogramm 69.000 weitere Anteilsscheine hinzu. Gut zwei Monate nach dem Aktiendeal machten Deutsche Börse und London Stock Exchange (LSE) ihren Fusionsplan öffentlich, was die Kurse in die Höhe trieb. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft leitete deshalb Ermittlungen wegen des Verdachts des Insiderhandels ein.