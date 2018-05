Die Aktie der Deutschen Bank ist auf einen historischen Tiefstand gefallen. Zum Börsenschluss in Frankfurt am Main notierte sie mit 7,15 Prozent im Minus und lag bei 9,07 Euro. Auch an der Wall Street in den USA ging die Bewertung der Papiere vorbörslich mehr als fünf Prozent zurück.



Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, dass die Lage der Deutsche-Bank-Tochter bereits vor rund einem Jahr von der US-Notenbank Federal Reserve als prekär bewertet worden sei. Die Fed habe dem Institut damals einen "problembelasteten Zustand" attestiert – dies war bislang öffentlich nicht bekannt.

Die Herabstufung durch die Fed beeinflusste der Zeitung zufolge die Deutsche Bank in ihrer Entscheidung, ihre risikoanfälligen Aktivitäten in den USA zurückzufahren. Die Bewertung durch die Notenbank hatte demnach konkret unter anderem zur Folge, dass die Deutsche-Bank-Tochter seither ihre Besetzungen hochrangiger Managerposten von der Fed genehmigen lassen muss.



Die Financial Times schrieb unter Berufung auf informierte Kreise, die US-Einlagensicherung FDIC habe die US-Tochter der Bank im ersten Quartal auf eine Liste von Problembanken gesetzt. Normalerweise werden die Einschätzungen der Fed nicht veröffentlicht.

Die Deutsche Bank teilte mit, "spezifisches regulatorisches Feedback" grundsätzlich nicht zu kommentieren. Als Konzern sei man aber "sehr gut kapitalisiert" und verfüge über "erhebliche Liquiditätsreserven". Auch die US-Tochter habe eine "sehr robuste Bilanz." An den Schwächen im US-Geschäft werde gearbeitet.

Die Deutsche Bank befindet sich seit Jahren in einer Krise. Der neue Vorstandsvorsitzende, Christian Sewing, hatte in der vergangenen Woche angekündigt, 7.000 Arbeitsplätze abzubauen und den Bereich des Investmentbankings zu verkleinern. Sein Vorgänger John Cryan hatte den Sparkurs 2015 eingeleitet.