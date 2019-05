Die Aktien des Fahrverdienstvermittlers Uber haben unmittelbar nach dem Börsengang an Wert verloren. Der erste Kurs der Papiere lag am Freitag bei 42 Dollar – knapp sieben Prozent unter dem Ausgabepreis von 45 Dollar. Das kalifornische Unternehmen hatte beim Börsengang rund 8,1 Milliarden Dollar (7,2 Milliarden Euro) eingesammelt, seine Aktien aber nicht so erfolgreich wie erhofft platzieren können.

Uber-Vorstandschef Dara Khosrowshahi versuchte, die Erwartungen zu dämpfen. "Heute ist nur ein Tag. Ich möchte, dass dieser Tag großartig läuft, aber es geht darum, was wir in den nächsten drei bis fünf Jahren aufbauen", sagte er dem Sender CNBC. Dabei war der Börsengang des Mobilitätsunternehmens ein großes Spektakel an der Wall Street. Die New Yorker Börse empfing das Unternehmen mit einem großem Firmenbanner, der Andrang im Finanzdistrikt war groß.



Aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China ist die Lage an der New Yorker Börse derzeit schlecht, weshalb sich der Zeitpunkt für Ubers Premiere als unglücklich erweisen könnte. Für Skepsis sorgte auch schon länger, dass die Aktien von Ubers kleinerem Rivalen Lyft, der im März an die Börse ging, Verluste machen. Voriges Jahr wurde Uber noch eine Bewertung von 120 Milliarden Dollar zugetraut.



Anleger hoffen auf starkes Wachstum

Der Fahrdienstleister lockt Anleger mit starkem Wachstum. 2018 stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar. Im Fahrdienst-Kerngeschäft geriet das Wachstum in den letzten Quartalen allerdings ins Stocken. Zudem steckt Uber tief im Minus. Ohne Sondererlöse durch den Verkauf von Geschäftsteilen fiel im vergangenen Jahr ein Minus von fast 1,9 Milliarden Dollar an. Nach Informationen des Wall Street Journal könnte der Verlust sogar bei 3,7 Milliarden Dollar liegen – das wäre ein Rekordminus für ein Unternehmen im Jahr vor seinem Börsengang.

Bei der Börsenpremiere stellt sich für Anleger deshalb vor allem die Frage, ob Uber Gewinner liefern kann. Firmen-Chef Khosrowshahi warnte bereits vor Monaten, dass Uber nichts für Investoren sei, die ein "vorhersehbar profitables Unternehmen wollen". Auch im Wertpapierprospekt wird darauf hingewiesen, dass ungewiss ist, ob Uber jemals die Gewinnzone erreichen wird. Kritik gibt es zudem an den Arbeitsbedingungen bei Uber. So protestierten vor dem Börsengang Uber-Fahrer und -Fahrerinnen mit Streiks, um auf angeblich schlechte Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen.

Dennoch hoffen Anlegerinnen auf ähnliche Erfolge, wie sie seinerzeit Amazon lieferte. Der Versandhändler war 1997 mit starken Verlusten an die Börse gegangen, ist aber inzwischen ein Online-Händler mit einer Marktkapitalisierung von über 900 Milliarden Dollar und damit eines der größten Unternehmen der Welt, das hohe Gewinne schreibt.

Uber vermittelt per App Mitfahrten und hat damit weltweit die Taxibranche in Bedrängnis gebracht. Nach eigenen Angaben zählte die Firma zuletzt 91 Millionen Kundinnen und Kunden pro Monat.