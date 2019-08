In Eschborn in der Nähe von Frankfurt am Main haben Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Köln Räume des zur Deutschen Börse gehörenden Unternehmens Clearstream durchsucht. Die Razzia steht in Verbindung zu Ermittlungen um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Ein Sprecher der Börse sagt, man kooperiere vollumfänglich mit den Behörden.

Dem Sprecher der Börse zufolge richten sich internationalen Ermittlungen gegen Kunden und Mitarbeiter von Clearstream. Das Handelsblatt hatte zuerst von der Durchsuchung berichtet.



Nach Informationen des Handelsblatts geht es um den Verdacht auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung im Rahmen von Cum-Ex-Geschäften. Clearstream ist eine Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft für Börsengeschäfte. Das Unternehmen soll Kunden dabei geholfen haben, eine Mehrfacherstattung von Kapitalertragsteuern zu erlangen. Verschiedene Banken sollen entsprechend beraten worden sein. Clearstream gilt als zweitwichtigste Sparte der Deutschen Börse.



Der Hauptsitz von Clearstream ist in Luxemburg. Aus Finanzkreisen gab es nach Angaben der Zeitung Hinweise darauf, dass die Räume in Luxemburg ebenfalls durchsucht worden seien.



Die Cum-Ex-Geschäfte gelten als größter Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Steuerfahnder schätzen den Schaden, der durch derartige Geschäfte entstanden ist, auf mehr als zehn Milliarden Euro.