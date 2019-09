Der Börsenbetreiber Hong Kong Exchanges and Clearing Limited hat ein Kaufangebot für die Londoner Börse, die London Stock Exchange, bekanntgegeben: Für 29,6 Milliarden Pfund – knapp 33 Milliarden Euro – wolle die Hongkonger Börse den Handelsplatz für Aktien in der britischen Hauptstadt übernehmen.

Das Nachrichtenportal Bloomberg zitierte dazu aus einem Statement des Chefs der Hongkonger Börse, Charles Li: "Ein Zusammenschluss von HKEX und LSEG wird den weltweiten Kapitelmarkt über Jahrzehnte neu definieren."



Sollten sich die Börsen in Hongkong und London zusammenschließen, entstünde einer der weltweit größten Konzerne am Finanzmarkt. Nach Angaben der Hongkonger Börse würde die Fusion das Geschäft an beiden Standorten stärken.



Der Aktienkurs der Londoner Börse stieg nach Bekanntwerden des Angebots um mehr als 15 Prozent.