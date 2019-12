Der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco feiert ein gelungenes Börsendebüt an der saudischen Wertpapierbörse Tadawul. Die Aktien der saudi-arabischen Staatsfirma erschienen am Mittwoch erstmals zu 35,2 Riyal auf den Kurszetteln der Börse in Riad. Damit lagen sie zehn Prozent über dem Ausgabepreis von 32 Riyal oder umgerechnet 8,53 Dollar. Aramco hat einen Börsenwert von 1,88 Billionen Dollar erreicht und ist damit das wertvollste Unternehmen der Welt.

Der Börsengang von Saudi Aramco ist der größte aller Zeiten. Der Ölkonzern sammelte 25,6 Milliarden Dollar (23,1 Milliarden Euro) von Investoren ein, das ist ein Rekordwert. Die Einnahmen überstiegen die des chinesischen Onlinekonzerns Alibaba, der 2014 an der Wall Street auf 25 Milliarden Dollar kam und den bisherigen Spitzenplatz hielt. Zudem hat Aramco den Technologiekonzern Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst.

Durch die sogenannte Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") kann Aramco bei ausreichend Nachfrage in den ersten 30 Tagen nach dem Börsengang aber noch 15 Prozent mehr Aktien ausgeben als ursprünglich angeboten. Einem Investmentbanker der saudischen National Commercial Bank zufolge käme das Unternehmen dann auf Einnahmen von 29,4 Milliarden Dollar, wie der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete.



Aramco, als einer der weltgrößten Ölproduzenten gewissermaßen ein Vertreter der Old Economy, zieht nun mit einer Bewertung von 1,7 Billionen Dollar an dem Technologiekonzern mit Sitz in Kalifornien vorbei. Das ist mehr als die Top-fünf-Ölkonzerne Exxon Mobil, Total, Royal Dutch Shell, Chevron und BP zusammengenommen. Damit liegt Aramco aber noch deutlich unter der ehrgeizigen Bewertung von zwei Billionen Dollar, die der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman vor fast vier Jahren angestrebt hatte.