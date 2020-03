Das Coronavirus hat längst auch die Finanzmärkte erreicht. Selten begann an der Wall Street eine Woche mit einer so großen Unsicherheit. Bringen die kommenden Tage eine Erholung der Kurse oder wird alles nur noch schlimmer? Das ist die große Frage. Die vergangene Woche war jedenfalls die schlimmste für die Finanzmärkte seit der Krise 2008. Die Bildschirme der Händler färbten sich tiefrot – die Farbe, in der Verluste angezeigt werden.



Der S&P 500, der Aktienindex, in dem die 500 größten und wichtigsten US-Unternehmen zusammengefasst sind, verlor in nur sieben Handelstagen über vier Billionen Dollar. Zum Vergleich: Das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Und nicht nur Aktien stürzten ab. Auch Rohstoffe wie Kupfer, Aluminium und Zink brachen ein. Der Ölpreis fiel unter 50 Dollar, nicht einmal Gold, das sonst als sicherer Hafen gilt, blieb verschont. Von einer "Pandemie Panik" war die Rede. Und immer häufiger von einem zweiten Lehman Brothers.



Es gibt allerdings Unterschiede zu der Panik, die auf die Pleite der Investmentbank im September 2008 folgte. Damals war es eine Fehlentwicklung in der Finanzbranche, die zu einer Krise in der realen Wirtschaft führte. Dieses Mal ist es umgekehrt: Die Sorge, dass die Pandemie eine Rezession zur Folge haben könnte, löst den Einbruch bei den Kursen aus. Die plötzliche, heftige Reaktion an der Wall Street ist in den beiden Fällen allerdings vergleichbar.



Noch vor zehn Tagen hatte der S&P 500 ein neues Rekordhoch erreicht. Zwar hatte das Coronavirus zu dem Zeitpunkt bereits hunderte Menschen getötet und Zehntausende infiziert. Doch die Investoren sahen darin hauptsächlich ein Problem für China. Viele hofften sogar, dass Corona für eine neue Welle billigen Geldes durch die Notenbanken sorgen würde. Danach sieht es tatsächlich aus. Die People’s Bank of China hat bereits die Zinsen gesenkt und auch Fed-Chef Jay Powell hat signalisiert, dass die US-Notenbank bereit steht, das Schlimmste zu verhindern.



Panik kam über Nacht

Vergangene Woche war von dieser Gelassenheit nichts mehr zu spüren. Dazu trug sicher die Meldung bei, dass Covid-19 Italien erreicht hatte. Doch das Virus hatte sich zuvor bereits in Südkorea ausgebreitet und auch im Iran, doch dies hatte die Märkte kaum berührt. Der Stimmungsumbruch kam praktisch über Nacht. Das ist ein Muster, das sich an den Finanzmärkten immer wieder findet.



Auch bei Lehman hatte es bereits Monate vor dem Kollaps Hinweise auf Probleme bei der Bank gegeben. Doch das Ende kam dennoch überraschend an jenem schicksalhaften Freitag, als kein Handelspartner der Bank mehr Mittel vorschießen wollte. Auch bei der Eurokrise verhielt es sich ähnlich. So liehen Investoren jahrelang der griechischen Regierung Geld, indem sie deren Anleihen kauften. Das taten sie, weil sie glaubten, dass die deutsche Regierung und der Rest der EU einspringen würde, sollte Griechenland nicht mehr zahlen können. Doch als im Herbst 2009 die griechische Regierung ihre Angaben zur Staatsverschuldung drastisch erhöhte, waren sich die Investoren da nicht mehr so sicher. Prompt schoss der Risikozuschlag auf die griechischen Staatsanleihen nach oben: die Eurokrise begann.

Doch die Geschwindigkeit, mit der sich die Wende im Fall der Corona-Pandemie vollzog, hat die Wall Street selten erlebt. Man muss bis ins Jahr 1929 zurück gehen, um einen vergleichbaren Absturz zu finden. Darin – und nicht in den heftigen Verlusten per se – liegt die eigentliche Gefahr. Denn ein großer Teil der Marktteilnehmer hat sich das Geld geliehen, mit dem sie Aktien, Anleihen oder Derivate kaufen. Um ihre Gläubiger zu befriedigen, müssen sie Vermögenswerte verkaufen. Das verstärkt noch die Verkaufswellen und lässt die Preise weiter sinken, was wiederum dazu führt, dass noch mehr Marktteilnehmer verkaufen müssen, um ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. Ein Teufelskreis, der schnell auch Bereiche des Kapitalmarkts erfasst, die gar nicht direkt von dem Virus und seinen wirtschaftlichen Folgen bedroht sind.