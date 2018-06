Nach der Anklage gegen Martin Winterkorn haben die US-Justizbehörden auch Haftbefehl gegen den ehemaligen VW-Konzernchef erlassen. Ein Verfahren vor einem US-Gericht muss Winterkorn aber so schnell nicht fürchten. Solange er in Deutschland bleibt, wird er nach Angaben des Bundesjustizministeriums nicht an die USA ausgeliefert. mehr lesen