Auch wenn es gestern nach neun Tagen im Plus wieder leicht bergab ging im Leitindex Dax, so kann doch festgehalten werden: Es schaut gar nicht schlecht aus am Aktienmarkt. Der von Staatsschulden und Rettungspaketen belastete Mai ist vergessen, im Juni erfreut man sich an einer kraftstrotzenden Wirtschaft.

Doch weitgehend ausgeblendet wird die Frage, wer hier handelt. Fragt man Fondsmanager, Vermögensverwalter und Hedgefonds-Manager, ob sie für die neuerliche Erholung verantwortlich sind, dann schütteln sie den Kopf. Viele haben sich seit Monaten mit einer festen Meinung zu den Märkten positioniert, schichten hier und da etwas um, verfallen aber keineswegs in den Aktionismus, den ihnen die Märkte beinahe täglich vorgeben.

Es gibt gute Gründe, warum immer mehr Börsianer das Tagesgeschäft mit einigem Abstand verfolgen. Halten sie vieles, was sich dort im Moment abspielt, doch für nur noch absurd. Beispielsweise parkten die Banken bei der Europäischen Zentralbank (EZB) kürzlich über Nacht 384 Milliarden Euro. Zum Vergleich: In der Phase nach der Lehman-Pleite, die stets als die schlimmste Marktphase der vergangenen Jahre genannt wird, waren es 277 Milliarden Euro.

Am Aktienmarkt sehen die Experten die beste Phase mit den höchsten Gewinnchancen schon hinter sich, Gleiches gilt für Staatsanleihen und Rohstoffe. Schon bleibt nicht mehr allzu viel, was plötzliches Handeln erfordert.

Zwischen zwölf und 15 Millionen "Trades", also Handelsgeschäfte, zählte die Deutsche Börse durchschnittlich pro Monat bei Aktien auf ihrer Handelsplattform Xetra in den vergangenen zwölf Monaten. Jetzt im hektischen Mai waren es fast 20 Millionen, vor Weihnachten und in den Sommerferien sind es gewöhnlich weniger als im Schnitt.

Der stetig wachsende Anteil kommt vom Computer, ohne dass ein Mensch aufs Knöpfchen drückt. Das sogenannte Algotrading, also das automatische Kaufen und Verkaufen, sobald irgendwelche Hürden nach oben oder unten überschritten werden, beherrscht fast die Hälfte des Börsenalltags. In Bruchteilen von Sekunden gehen die Orders raus. Selbst wenn die Marge beim einzelnen Geschäft gering ist, so macht es doch die Masse, dass am Ende sehr viel Geld verdient wird. Deswegen springen immer mehr sogenannte Daytrading-Fonds auf diesen Zug auf.

Gewinner ist in der Regel der, der das schnellste, beste und wohl auch teuerste Handelssystem hat. Diejenigen Börsianer, die noch immer dem eher traditionellen Ansatz anhängen, stehen mit einigen Schritten Abstand daneben und schütteln nur noch den Kopf.

Der Artikel erschien am 23.06.2010 im Handelsblatt.