Auf einem hölzernen Gartenstuhl sitzt einer der größten Spekulanten der Bankgeschichte und plaudert entspannt mit seinen Gästen. Auf die Terrasse seines Anwalts hat Jérôme Kerviel gebeten. Er, Kerviel, sei mit sich im Reinen, sagt der junge Händler. Nicht er sei kriminell, sondern die Bank.

Das klingt selbstbewusst und ganz schön mutig für einen, der schon in ein paar Monaten ins Gefängnis wandern könnte.

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass der Sohn eines bretonischen Friseurs Frankreichs Großbank Société Générale mit Spekulationsgeschäften fast in den Abgrund trieb - wie einst der britische Kollege Nick Leeson die britische Barings Bank. Als Kerviel im Januar 2008 aufflog, hatte er offene Positionen über 50 Milliarden Euro in seinen Büchern.

Fünf Milliarden Euro kostete sein Spiel die Bank schließlich - und Institutschef Daniel Bouton den Job. Ab morgen muss sich der 33 Jahre alte Kerviel vor dem Strafgericht in Paris für seine Deals verantworten.

Statt des demütigen Angeklagten will Kerviel den forschen Ankläger geben: "Ich will beweisen, dass alle meine Vorgesetzten wussten, was ich tat, und mir dabei geholfen haben, mehr Geld für die Bank zu verdienen", sagt er leise, sein Englisch ist etwas holprig. Irgendwo im Garten zwitschern ein paar Vögel.

Kerviel weiß: Wegen der Finanzkrise gilt er als Symbol eines Finanzsystems, das außer Kontrolle geraten ist. Doch mittlerweile ist vieles anders. Erst retteten Regierungen mit Milliarden wankende Banken, dann trieben Banken und Spekulanten ganze Staaten an den Rand der Pleite. Es geht nun um weitaus mehr als Kerviels eigene waghalsige Geschäfte. Er will keinen Schauprozess gegen sich selbst, er will einen gegen das System.

Also stilisiert er sich als Opfer. "Wenn wir ein gutes Tagesergebnis gemacht hatten, sagten uns die Bosse: ,Hey, ihr habt heut? gut angeschafft!? - als seien wir Prostituierte", erzählt Kerviel. Solche Anekdoten hat er in ein Buch gepackt, es heißt "Das Uhrwerk".

Ist Kerviel nur ein Opfer? Die Untersuchungsrichter kommen zu einem anderen Schluss. Sie klagen Kerviel wegen Untreue, Fälschung und widerrechtlichem Eindringen in ein Computersystem an. Auf 78 Seiten haben die Untersuchungsrichter minutiös dargelegt, wie der Trader jahrelang die Sicherheitssysteme der Bank narren konnte. Sie zeigen, wie Kerviels Wetten immer gewagter wurden - aber sie zeigen auch, dass seine Chefs Kerviels Geschäfte kaum prüften, solange denn die Gewinne stimmten.

Bereits 2005 war Kerviel aufgefallen, er hatte seine Limits überschritten. 74-mal schlugen die Überwachungssysteme Alarm, aber niemand hakte bei Kerviel nach. "Damals war die Grundhaltung der Bank das Vertrauen", sagt ein Verantwortlicher der Société Générale heute: "Es mangelte gewiss am Bewusstsein, dass jemand intern betrügen könnte." Naivität ist ja nicht strafbar.

Bis zum 19. Januar 2008, dem Tag, an dem Kerviel mit seinen Milliardenwetten aufflog, war der Mann mit dem braunen Karate-Gürtel ein angesehener Trader der Société Générale. Jeden Morgen verließ er pünktlich seine 50-Quadratmeter-Wohnung im Pariser Nobelvorort Neuilly-sur-Seine, um im sechsten Stock des Bankturms zehn Stunden lang vor seinen vier Monitoren und zwei Telefonen im Handelssaal am "Desk Delta One" zu hocken.