Inhalt Seite 1 — Harter Kampf um harte Währung Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der Begriff "Krieg" hat Konjunktur. Jetzt warnt auch Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) anlässlich seiner Chinareise vor einem internationalen Handelskrieg und schielt dabei vor allem auf die Wechselkurse. Gerade erst hatten sich Finanzminister und Notenbankchefs bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington über einen Währungskrieg und einen gefährlichen Abwertungswettlauf ereifert. IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn rief die Streithähne auf, wieder enger zusammenzuarbeiten.

China gilt als Hauptübeltäter. Warum?

Seit Jahren hält der Wechselkurs des Yuan nicht Schritt mit der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Die Regierung in Peking hält den Wert der Währung künstlich niedrig. Nach Ansicht der USA ist der Yuan um bis zu 40 Prozent unterbewertet. Der IWF und die Europäer halten ihn ebenfalls für zu schwach. Sie nennen aber keine Größenordnung.

Was sind die Folgen der Unterbewertung?

Eine unterbewertete Währung macht Exporte günstiger, stützt damit die eigene Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze und bietet Chancen, neue Jobs zu schaffen. Für China ist dies zentral, zumal jedes Jahr Millionen von Arbeitskräften neu in den Arbeitsmarkt integriert werden müssen. Der Nachteil einer zu schwachen Währung: Importe werden teurer. Das treibt die Inflation.

Wie reagiert Peking auf die Vorwürfe?

Ein schnelle Aufwertung des Yuan und eine Schocktherapie wird es nicht geben . Tatsächlich müsste das Regime in Peking dann mit sozialen Unruhen rechnen. Notenbankchef Zhou Xiaochuan zeigt aber guten Willen. Man wolle graduell aufwerten, erklärte er am Montagabend. Dem folgten prompt konkrete Taten. Die Notenbank ließ die Währung um fast drei Prozent steigen – so stark wie seit fünf Jahren nicht. Damit hat der Yuan seit 2008 um rund 17 Prozent zugelegt.

Warum beschweren sich vor allem die USA?

Die USA werden mit Produkten aus China überschwemmt. Zugleich steigt die Arbeitslosigkeit dramatisch. Fast 15 Millionen Amerikaner sind derzeit ohne Job. Außerdem stehen Kongresswahlen vor der Tür. Da kann man mit Verweis auf Peking von eigenen Versäumnissen ablenken. Dabei wäre das Land ohne die Chinesen faktisch pleite. Niemand hält so viele US-Staatsanleihen und so viele Dollar wie China. Mit 2,5 Billionen Dollar ist es ein Drittel des weltweit umlaufenden Volumens der US-Währung.

Auch andere Währungen gelten als unterbewertet. Warum ist die Kritik dort leiser?

In Japan, Brasilien, Korea, Großbritannien und der Schweiz sind die Währungen ebenfalls zu billig. Allerdings sind die Folgen für die Weltwirtschaft weniger spürbar. Daher hält sich die Kritik in Grenzen.