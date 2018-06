Und jetzt sind es 17 Euro-Länder: Mit Beginn des neuen Jahren hat Estland den Euro eingeführt. Kurz nach Mitternacht hob Ministerpräsident Andrus Ansip erstmals 20 Euro an einem Geldautomaten ab, umgeben von Journalisten. "Dies ist eine kleine Summe für die Eurozone, aber ein großer Schritt für Estland", sagte Ansip. Die Euro-Einführung bestätige den Status Estlands als europäische Nation.

Das baltische Land mit 1,3 Millionen Bürgern ist das dritte unter den neuen ost- und zentraleuropäischen Mitgliedern der Europäischen Union, das die Gemeinschaftswährung übernimmt. Zuvor hatten Slowenien und die Slowakei dieses Ziel erreicht. Die Währungsumstellung verlief ohne Schwierigkeiten, wie die Zentralbank am Samstag in der Hauptstadt Tallinn mitteilte.

In Tallinn wurde auch der Euro- Start mit einem Feuerwerk gefeiert. Endgültig grünes Licht für die Einführung der EU-Währung in Estland hatten die Staats- und Regierungschefs bei einem Gipfeltreffen im Juni in Brüssel gegeben. Insgesamt leben nun in der Eurozone 330 Millionen Menschen.

Estland erfüllt im Gegensatz zu seinen Nachbarn Lettland und Litauen die Beitrittsbedingungen mit einem annähernd ausgeglichenen Staatshaushalt und geringen öffentlichen Schulden. In seiner Neujahrsansprache zollte Präsident Toomas Hendrik Ilves seinen Bürgern daher Anerkennung, selbst in der Schuldenkrise Europas die Bedingungen zu erfüllen.

Ungeachtet der Turbulenzen an den Märkten für Staatsanleihen der hoch verschuldeten Euro-Staaten warb Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für die Gemeinschaftswährung. "Der Euro ist ja weit mehr als eine Währung", sagte sie in ihrer Neujahrsansprache. Der Euro sei die Grundlage für den Wohlstand im Land, betonte die CDU-Vorsitzende, die sich ausdrücklich zur europäischen Idee bekannte. "Das vereinte Europa ist der Garant für unseren Frieden und Freiheit."

EU-Währungskommissar Olli Rehn nannte den Euro-Beitritt Estlands schon am Freitag eine "gerechte Belohnung für ein Land, das sich einer soliden Haushaltspolitik verschrieben hat". Der Euro werde der estnischen Wirtschaft Stabilität und Wohlstand geben.

Direkt nach der Umstellung berichteten Händler von Störungen in Registrierkassen. Die estnische Krone soll bis Mitte Januar parallel in den Geschäften als Zahlungsmittel akzeptiert werden.