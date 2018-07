Die europäischen und amerikanischen Aktienbörsen haben Rekordverluste eingefahren. Der Deutsche Aktienindex verbuchte seinen größten Tagesverlust seit November 2008 und sackte um 5,82 Prozent auf 5.602,80 Punkte ab. Damit schloss der Dax den dritten Tag in Folge im Minus.

Auch an der amerikanischen Wall Street fielen die Kurse massiv. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stürzte bis zum Schluss um 3,7 Prozent auf 10.990 Punkte ab. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab sogar 5,2 Prozent auf 2.380 Punkte nach.

Als Gründe für die Verluste wurde die Furcht vor einer Ausweitung der europäischen Schuldenkrise auf die USA sowie vor einer neuen Rezession angeführt. Zuvor hatte die US-Bank Morgan Stanley hatte ihre Prognose über das weltweite Wirtschaftswachstum gesenkt.

Auch die Kurse an anderen europäischen Börsen brachen ein. In London fiel der Leitindex Footsie-100 um knapp vier Prozent, in Paris verlor der CAC 40 mehr als vier Prozent. Dort stürzte der Aktienkurs der Bank Société Générale erneut um fast neun Prozent ab.

Auch der MDax der mittelgroßen deutschen Werte erlitt herbe Verluste, es gut sechs Prozent bergab, zudem büßte der Technologiewerte-Index TecDax knapp fünf Prozent ein.

Damit gab der Dax einen großen Teil jener Gewinne ab, die er seit Beginn der Erholung vergangener Woche erwirtschaftet hatte. Seit Anfang August hat der deutsche Leitindex ein Minus von 21 Prozent verzeichnet. Angst vor einer Rezession und Pläne zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer, sowie amerikanische Konjunkturdaten drückten erneut die Stimmung der Anleger.

Spekulation um fehlerhafte Verkaufsorder

Den ersten Absturz des Dax hatte es am späten Vormittag gegeben, als ein ganzer Schwall an Stop-Loss-Verkäufen den Leitindex bereits tief ins Minus gedrückt hatte. Zuvor war vermutet worden, eine fehlerhafte, zu umfangreiche Verkaufsorder ("Fat Finger Trade") sei der Auslöser gewesen, was sich aber nicht bestätigte.

Der abermalige Einbruch der Aktienmärkte trieb den Goldpreis auf ein Rekordhoch. In der Spitze kostete eine Feinunze Gold 1816,25 US-Dollar. Damit wurde das bisherige Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 1814,95 Dollar knapp übertroffen.