Der Deutsche Aktienindex hat hohe Verluste verbucht: Der Leitindex fiel zeitweilig um mehr als fünf Prozent. Am Donnerstagnachmittag notierte der Dax 4,8 Prozent tiefer bei 5.667 Punkten. Auch andere europäische Aktienwerte verloren deutlich: Der EuroStoxx50 gab 4,2 Prozent auf 2.234 Punkte nach. An der Wall Street in New York verlor der Dow Jones eine halbe Stunde nach Handelsbeginn drei Prozent, Anlass sind schwache Arbeitsmarktdaten. Der Technologie-Index Nasdaq büßte vier Prozent ein.

Furcht vor einer Rezession und der Einführung einer Finanztransaktionssteuer gelten als Ursache für die Marktschwäche. Der Dax wurde besonders stark belastet. Er rutschte gegen Mittag binnen Minuten um fast 100 Zähler ab. "Bei 5.833 Punkten war eine wichtige charttechnische Unterstützung", erklärte Helaba-Analyst Christian Schmidt. "Als sie unterschritten wurde, löste dies Anschlussverkäufe aus."

Für den Dax ist es der dritte Verlusttag in Folge. Ähnlich sah das Bild bei den anderen Indizes aus: Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es bis mittags um 3,27 Prozent bergab, der Technologiewerte-Index TecDax büßte 2,74 Prozent ein.

Der abermalige Einbruch der Aktienmärkte hat den Goldpreis auf ein Rekordhoch getrieben. In der Spitze kostete eine Feinunze des Edelmetalls 1816,25 US-Dollar. Damit wurde das Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag knapp übertroffen. Nach einer kurzen Gegenbewegung Ende vergangener Woche hat der Goldpreis seit Wochenbeginn um rund 75 Dollar oder gut vier Prozent zugelegt. Hintergrund der jüngsten Goldpreis-Rally sind Konjunktursorgen, insbesondere in den USA und Europa. Zudem drücken die Schuldenkrisen diesseits wie jenseits des Atlantiks auf die Stimmung der Anleger.