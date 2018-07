Aus Furcht vor den Auswirkungen der europäischen Schuldenkrise und einer weltweiten Rezession sind zahlreiche Anleger am Montag aus den Rohstoff-Märkten ausgestiegen. Die Preise für Gold und Silber fielen so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Stattdessen horteten Anleger vermehrt Bargeld oder investierten es in die Weltleitwährung Dollar.

Der Preis für eine Feinunze Gold fiel um bis zu 7,3 Prozent auf 1.534,49 Dollar. Silber brach in der Spitze sogar um gut 16 Prozent auf 26,04 Dollar ein. Damit büßten die beiden Edelmetalle binnen drei Handelstagen 14 beziehungsweise 34 Prozent ihres Wertes ein. Dies ist der größte Preisverfall seit jeweils rund 30 Jahren.

"In Zeiten extremer Anspannung gibt es keinen Ersatz für Liquidität", erklärte Analyst Tom Kendall von der Credit Suisse. "Gold ist zwar im Vergleich zu anderen Metallen liquide, bei einer Flucht ins Bargeld zählt aber Cash allein – und das bedeutet US-Dollar." Da keine schnelle Lösung für die europäische Schuldenkrise in Sicht sei, werde sich dieser Trend voraussichtlich fortsetzen.

Der Dollar-Index, der die Kursentwicklung zu den sechs wichtigsten Währungen wie Euro oder Yen widerspiegelt, stieg zeitweise auf ein Siebeneinhalb-Monats-Hoch von 78,86 Punkten.

Volkswirt Song Seng Wun von CIMB Research betonte, dass der Goldpreis angesichts der Rally in den vergangenen Jahren reif für eine Korrektur sei. Seit der Lehman-Pleite im Herbst 2008 hatte sich der Goldpreis mehr als verdoppelt.