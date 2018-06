Die Nachricht klingt widersinnig: "Investoren schenken Deutschland Geld", titeln einige Nachrichtenseiten an diesem Montag. Anleger, die dem deutschen Staat ihr Erspartes schenken: Sind die Märkte nun völlig übergeschnappt?

Tatsächlich ist die Sache leicht zu erklären – und auch wieder nicht.

Zum leichten Teil: An diesem Montag wollte sich der deutsche Staat bei den Anlegern für sechs Monate lang rund vier Milliarden Euro leihen. Solche Geschäfte macht er regelmäßig. Schließlich hat Deutschland jede Menge Schulden, die neu finanziert und abgelöst werden müssen.

Zuständig für die deutschen Staatsschulden ist die Finanzagentur des Bundes in Frankfurt. Sie bittet regelmäßig einen Kreis von 35 Banken zur Auktion – darunter Goldman Sachs , die spanische Bank Santander und die Deutsche Bank . Die Institute geben dann ihre Gebote ab: Zum Beispiel 100 Millionen Euro zu einem Zinssatz von einem Prozent oder 300 Millionen zu einem Satz von einem halben Prozent. Am Ende der Auktion sortieren die Mitarbeiter der Finanzagentur die Gebote und teilen das Geld zu.

Das funktioniert so: Die Bank, die aus Sicht des Staates das beste Angebot vorgelegt hat, erhält die erste Tranche, danach folgt der Bieter mit dem zweiten Angebot. Am Ende muss der Staat für die neuen Schulden einen Durchschnittszins zahlen, der sich aus allen Geboten berechnet, die zum Zuge kamen.

Seit der Gründung der Bundesrepublik war dieser Zins immer positiv. Bis heute. Weil die Nachfrage nach den deutschen Staatspapieren größer war als sonst, rutschte der Zinssatz unter null. Genauer: auf -0,0122 Prozent. Der deutsche Staat muss also nicht dafür zahlen, dass er Schulden macht. Er verdient daran.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Anleger auf ein solches Geschäft einlassen. In der Schweiz bezahlen die Investoren den Staat seit August des vergangenen Jahres dafür, dass sie ihm Geld leihen dürfen. Auch in Dänemark fielen die Nominalzinsen für kurzfristige Staatspapiere zum Jahresbeginn unter null.

Wie kann das sein?

Wen immer man auch fragt: Fast alle Fachleute erklären die Reaktion der Anleger mit der Angst, die in Europa umgeht. "Viele Institute scheuen sich mittlerweile, ihr Geld in Europas Peripherie anzulegen", sagt etwa Johannes Müller, Chefvolkswirt der DWS . Statt in Griechenland , Portugal oder Spanien legten die Investoren zunehmend ihr Geld dort an, wo sie es sicher vermuten.