Acht Jahre keine Zinsen! Null Prozent auf alles ab 300 Euro! Keine Grundgebühr! Angebote wie diese versetzen Schnäppchenjäger in einen regelrechten Rausch. Im Elektrohandel ist die Nachfrage inzwischen so gewaltig, dass viele Märkte offenbar auch außerhalb der Aktionswochen Gratiskredite anbieten. Hartnäckige Kunden bohren so lange, bis der Verkäufer weich wird. "Die Kollegen fragen in der Verwaltung um Erlaubnis und meistens bekommt ihr Kunde dann eine Null-Prozent-Finanzierung", berichtet ein Handy-Verkäufer aus Nordrhein-Westfalen. "Oft sind es Leute, die es sich eigentlich gar nicht leisten können. Letztens hat bei mir ein einziger Kunde mehr als ein Dutzend Verträge unterschrieben."

Null-Prozent-Finanzierungen sind ein Milliardengeschäft geworden. Elektronik-Ketten wie Media Markt und Saturn haben ihre Märkte in riesige Bankfilialen verwandelt. Die Kunden strömen in Scharen in die Hinterzimmer und lassen sich dort von einfachen Fachverkäufern nach Bankdaten und Monatseinkommen fragen. Die meisten geben bereitwillig Auskunft. Hauptsache, der Kredit für den neuen Flachbildfernseher ist kostenlos. Die Banken sind begeistert, wie leicht sie an neue Kundendaten kommen. Kein Wunder, dass immer mehr Institute bei dem Geschäft mitmischen wollen.

Null-Prozent-Finanzierungen zählen zu den sogenannten Absatzkrediten. Zwar wird das mit Abstand größte Volumen immer noch mit Autos umgesetzt. Doch auch abseits der Autofinanzierung gehen hierzulande jedes Jahr Verträge für rund 4,3 Milliarden Euro über die Ladentheken, schätzt der Bankenfachverband. Der größte Anteil entfällt auf Elektroartikel, gefolgt von Möbeln. Nach Angaben von Insidern machen die Banken inzwischen mehr als die Hälfte des Neugeschäfts mit Gratiskrediten. Der Boom ist auch eine Folge der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. "Der Anteil an Null-Prozent-Finanzierungen ist extrem gewachsen", sagt Anja Wenk, Vertriebsmanagerin der Commerz Finanz. Die Tochtergesellschaft von BNP Paribas und Commerzbank zählt mit der spanischen Bank Santander und der Targobank zu den größten Anbietern von Absatzkrediten in Deutschland.

"Für die Banken sind die Absatzkredite ein Marketinginstrument", sagt Verbandssprecher Stephan Moll. "Sie hoffen, dass ihnen die Zusammenarbeit mit dem Handel neue Kunden bringt, die später auch mal einen Kredit zu regulären Konditionen aufnehmen." Eine Kundin, die bei Media Markt ein Smartphone mit Null-Prozent-Finanzierung kaufte, erhielt zwei Wochen später einen Anruf von der Targobank. "Ein Mitarbeiter begrüßte mich herzlich als Neukundin der Bank – dabei wollte ich doch nur ein neues Handy", berichtet sie.

Die Strategie der Banken ist riskant. Denn an den Null-Prozent-Finanzierungen verdienen sie kaum. "Die null Prozent gelten nur für den Kunden", sagt Bankerin Wenk. Tatsächlich fallen aber Zinskosten von bis zu fünf Prozent an. Diese teilen sich Bank und Händler. Wer wie viel von den Kosten trägt, hängt auch von der erwarteten Absatzmenge ab. Bei einem billigen Fernseher etwa rechnet der Händler mit einer höheren Stückzahl als bei einem teuren Luxuskühlschrank. Bei dem Massenprodukt trägt die Bank in der Regel einen höheren Kostenanteil, weil es ihr mehr potenzielle Neukunden bringt. Im Extremfall trägt sie sogar die volle Zinslast.

"Ein bis zwei Null-Prozent-Aktionen im Jahr müssen wir bei Media Markt mitgehen", verrät ein Banker. Andernfalls drohe man als Finanzierungspartner ausgelistet zu werden. In diesem Fall verliere die Bank auch jene Kredite, an denen sie verdient.