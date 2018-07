Fünf Jahre nach dem Untergang von Lehman Brothers geht es den großen Banken der Wall Street wieder gut. Zwar verloren Hunderttausende Banker und Händler ihre Jobs, doch wer die Entlassungswellen überstanden hat, darf wieder auf steigende Bezahlung hoffen. "Die Banken erholen sich, die Gewinne der Aktionäre auch und das wird sich in der Vergütung niederschlagen", vertraute James Gorman, CEO von Morgan Stanley, kürzlich der Finanznachrichtenagentur Bloomberg an.

Nicht nur das alte Selbstbewusstsein ist zurück, auch die Gewinne steigen wieder rasant. Wenn man sich die jüngsten Quartalsberichte anschaut, kann man kaum glauben, dass einige Institute vor nicht all zu lange Zeit noch vor der Pleite standen. Die Bank of America etwa, einst Empfänger von 45 Milliarden an Staatsunterstützung (und 118 Milliarden zusätzlich an Garantien), verbuchte ein Gewinnplus von 63 Prozent gegenüber Vorjahr. Citigroup, ebenfalls lange als Zombiebank verschrien, meldete ein Plus von 41 Prozent. Die sechs größten Banken fuhren im ersten Halbjahr über 43 Milliarden Dollar ein – das beste Ergebnis seit 2007.

Es wird wieder gezockt

Grund für die stolzen Zahlen ist jedoch nicht eine rasante Erholung der US-Wirtschaft. Die Wachstumsraten krebsen immer noch um die zwei Prozentmarke. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin bei über sieben Prozent. Nein, die Banken profitieren vom billigen Geld der Zentralbanken. Um das festgefrorene Finanzsystem wieder in Gang zu bringen, senkte die US-Notenbank nach dem Schock die Zinsen. Und hält sie mit milliardenschweren Interventionen bis heute auf ein Rekordtief gedrückt. Das hat unter anderem zu einem Boom für Junk-Bonds geführt. Verzweifelte Investoren auf der Suche nach Zinsen, stürzten sich trotz der riskanten Kreditbewertungen geradezu auf die Wackel-Anleihen.

Allein im vergangenen Jahr kauften sie Junk-Papiere im Wert von 420 Milliarden Dollar. Und die Banken verdienten mit: Über sieben Milliarden Dollar nahmen sie an Gebühren für das Arrangieren der Anleihen ein, schätzt der Finanzdatendienst Dealogic. Das billige Geld der Notenbanker sorgte auch dafür, die Aktienmärkte anzutreiben. Der Dow Jones feierte neue Rekordstände. Und dank der steigenden Kurse belebt sich auch das Geschäft der Investmentbanker mit Börsengängen, Fusionen und Übernahmen. Bei Goldman Sachs etwa wuchsen im zweiten Quartal die Einnahmen aus Aktienausgaben um 55 Prozent und aus dem Aktienhandel um 25 Prozent. Die Bank verdoppelte ihren Gewinn gegenüber Vorjahr.

Doch nicht alle Banken profitieren von der Großzügigkeit der Notenbanken. Eines der Argumente für die Niedrigzinsen ist, dass es die Banken animiere, wieder mehr Kredite an Unternehmen und Konsumenten auszureichen, so dass diese dann mit ihren Investitionen und Ausgaben die Wirtschaft ankurbeln. Doch ausgerechnet die Banken, die das auf lokaler Ebene machen, kämpfen ums Überleben. Kommunalbanken in den USA sind meist Institute mit einer Bilanzsumme um die 200 Millionen Dollar und ein paar Tausend Kunden. Zum Vergleich: JP Morgan Chase hat eine Bilanzsumme von 2,3 Billionen.