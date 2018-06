Wenn Sparen schon nicht reich macht, dann macht es wenigstens: sexy. Das jedenfalls hat jüngst eine repräsentative Umfrage von Forsa ergeben, wonach jede dritte Frau und jeder dritte Mann Menschen attraktiv finden, die regelmäßig Geld zurücklegen. Unter den 18- bis 29-Jährigen fühlt sich demzufolge jeder Zweite von Sparern angezogen. Geldverschwendung dagegen soll ein Trennungsgrund sein.



Wenn das stimmt, bleibt ein Problem: Wie lässt sich heute Geld sparen, wenn auf Bankkonten kaum noch Zinsen zu holen sind? Wo fängt Verschwendung an, wenn Guthaben real an Wert verlieren? Ist es eine sinnvolle Form der Geldanlage, sein Erspartes in eine Immobilie zu investieren, sich dafür gar zu verschulden – oder riskiert man einen Wertverlust? Lohnt es sich angesichts der seit Jahresbeginn stark gestiegenen Aktienkurse noch, in Wertpapiere von deutschen Konzernen zu investieren? Wie gefährlich kann die Griechenland-Krise, wie bedrohlich ein Konjunktureinbruch in China werden? Wie sollte man seine Ersparnisse streuen, um sich von solchen Krisen möglichst unabhängig zu machen?

Ob schwacher Euro oder niedrige Zinsen, Immobilienblase oder Aktienhausse: Das Thema Geldanlage treibt im Moment viele Anleger um. Seit sechs Monaten bitten wir Sie, liebe Leser, hier um Ihre Meinung. Rund 350 haben uns bisher geantwortet, haben Fragen eingesandt, von denen wir eine Auswahl im Magazin ZEIT Geldund an dieser Stelle beantwortet haben. Fragen zu Riester-Verträgen und Aktien, zu Versicherungen und Krediten.



Knapp zwei Drittel haben in unserer Umfrage erklärt, dass sie heute häufiger über Geldanlage nachdenken als noch vor einem Jahr; fast 60 Prozent gehen mehr Risiken ein, wenn es um ihr Erspartes geht, investieren zum Beispiel mehr in Aktien oder Fonds. Wir wiederholen deswegen unseren Aufruf und bitten Sie um weitere Fragen rund um das Thema Geldanlage. Außerdem möchten wir von Ihnen lernen: Haben Sie einen guten Finanztrick oder -tipp für uns und die anderen Leser? Dann teilen Sie ihn uns gerne mit.

