EZB-Chef Mario Draghi hat die Kritik aus Deutschland am Niedrigzinskurs der Europäischen Zentralbank zurückgewiesen. "Wir haben das Mandat, die Preisstabilität für die gesamte Euro-Zone zu sichern – nicht nur für Deutschland", sagte Draghi am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt.

Die EZB hatte am heutigen Donnerstag bekannt gegeben, den Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken bei der Notenbank Geld leihen können, auf dem Rekordtief von null Prozent zu belassen. Auch der Strafzins für Geld, das Finanzinstitute über Nacht bei der Zentralbank parken, beträgt weiterhin 0,4 Prozent.

Besonders Unionspolitiker haben die EZB deshalb scharf attackiert. Sie forderten die Bundesregierung auf, auf eine Änderung der extrem lockeren Geldpolitik zu dringen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble äußerte die Sorge, die EZB könne Euro-skeptische Bestrebungen befördern. Die deutsche Bankenbranche beklagt seit Längerem, dass es immer schwerer wird, im klassischen Zinsgeschäft ausreichend Erträge zu erzielen. Lebensversicherer haben zudem Probleme, die ihren Kunden zugesagten Renditeversprechen einzulösen.



Erst im März hatten die Währungshüter ihren Kurs im Kampf gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche verschärft. Sie senkten den Leitzins im Euroraum auf null Prozent. Das vor allem in Deutschland umstrittene Programm zum Kauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren wurde ausgeweitet. Zugleich brummte die Zentralbank Banken höhere Strafzinsen auf. Außerdem gibt es ab Sommer neue billige Langfristkredite für Geldhäuser.

Mit diesem bisher einmaligen Maßnahmenbündel will die Zentralbank die Kreditvergabe im Euroraum erleichtern und so Konjunktur und Inflation anschieben. Denn bisher kommt das viele billige Zentralbankgeld nicht im gewünschten Maß in der Wirtschaft an. Die Wirtschaft im Euroraum erholt sich nur schleppend, die Inflation ist nach wie vor zu niedrig.

Geldpolitik - Kurz erklärt: Was ist der Leitzins?

Im März war die Geldentwertung in der Eurozone gegenüber dem Vorjahr unverändert. Im Februar lag sie sogar bei minus 0,2 Prozent. Dauerhaft niedrige oder gar sinkende Preise gelten als Risiko für die Konjunktur. Unternehmen und Verbraucher könnten Anschaffungen aufschieben, weil sie erwarten, dass es bald noch billiger wird. Die Zentralbank strebt daher mittelfristig eine Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an – weit genug entfernt von der Nullmarke.