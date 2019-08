Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 betreibt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Niedrigzinspolitik. Damit möchte die EZB Anreize für Geschäftsbanken schaffen, sich Geld bei ihr zu leihen. Weil die Kredite so niedrig verzinst sind, bieten die Geschäftsbanken die Kredite günstig für ihre Kunden an. Insgesamt hat das zur Folge, dass Unternehmen und Haushalte stärker nach Investitions- und Konsumkrediten nachfragen. So wird mehr Geld ausgegeben – die Volkswirtschaft wächst und die Konjunktur wird befeuert, so das Ziel.



Ein weiteres Instrument der EZB ist die sogenannte Einlagefazilität. Geschäftsbanken können ihr überschüssiges Geld bei der Zentralbank "parken". Da die EZB daran interessiert ist, dass überschüssiges Geld in die Wirtschaft fließt, liegt der Einlagezins zurzeit bei -0,4 Prozent. Die EZB schafft somit Negativanreize für Geldeinlagen. Selbigen Effekt hätten Negativzinsen auf Sparanlagen von privaten Haushalten. Es würde Anreize schaffen, das gesparte Geld auszugeben.

Trotz des negativen Einlagezinses der EZB steigt die Nutzung der Einlagefazilität seit Jahren enorm. Im April 2015 lagerten die Banken knapp 70 Milliarden Euro bei der EZB. Vier Jahre später sind es fast 620 Milliarden Euro.