Inflation, Kontogebühren, Strafzinsen – wer sein Geld einfach nur auf dem Girokonto liegen lässt, verpasst nicht nur eine Chance, sondern macht bei der aktuellen Situation am Finanzmarkt sogar Miese. Der Jahreswechsel ist deshalb eine gute Gelegenheit, über Geldanlage allgemein nachzudenken und bestehende Investitionen zu überdenken. "Bei der Geldanlage sollten sich Verbraucher an die Regeln des Anlagedreiecks aus Sicherheit, Rendite und Liquidität halten", rät Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale Hamburg. Je nachdem, welches Ziel verfolgt wird, kommt eine andere Anlagestrategie zum Tragen. Auch Trends und Konjunkturschwankungen spielen bei der Investmententscheidung eine Rolle. Wir haben Anlagespezialisten gefragt, was Anleger 2020 beachten sollten.

1. Sicherheit

Wer sein Geld möglichst sicher anlegen will, muss entweder sehr langfristig planen – oder auf eine hohe Rendite verzichten. 2020 gilt diese alte Kapitalmarktregel umso mehr. "Es wird auch im kommenden Jahr schwierig, ohne Risiko Geld zu verdienen", prognostiziert Markus Ploner, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Spängler IQAM Invest in Salzburg, der im gesamten deutschsprachigen Raum tätig ist und von der Zeitschrift Börsianer gerade als innovativste Fondsgesellschaft ausgezeichnet wurde. Für seine verhaltene Reaktion nennt er mehrere Gründe: Zum einen ist da die Inflationsrate von ein bis zwei Prozent, das Ersparte ist also per se immer weniger wert. Hinzu kommen die Nullzinsen auf den meisten Sparkonten. Ab Januar haben zudem weitere Banken angekündigt, den Negativzins der Europäischen Zentralbank an ihre Kunden weitergeben zu wollen. Sparer, die jederzeit an ihr Geld herankommen wollen und es deshalb auf einem Tagesgeldkonto liegen lassen, machen also auch im kommenden Jahr Verluste.

Es bleiben also eigentlich nur Festgeldkonten und Sparpläne mit garantiertem Zins oder langfristige Anleihen in Schuldpapiere. Traditionell kommen hier Staatsanleihen zum Tragen. "Aber auch das ist für 2020 ein schwieriges Thema, wir erwarten im Anleihebereich unter normalen Umständen leicht negative Erträge", sagt Ploner. Er rät Anlegern, deren oberste Priorität Sicherheit ist, deshalb dazu, möglichst breit gestreut in unterschiedliche Anlageklassen zu investieren, dabei aber riskante Assets wie Aktien nicht auszuklammern, um dennoch positive Erträge zu erzielen. "Den Vorteil der Diversifikation sollte man nutzen, es ist das Einzige, was im Kapitalsystem gratis ist", rät Ploner. Zehn bis 20 Prozent solle man für Aktien reservieren, zudem neben Staatsanleihen aus dem Euroraum auch geringfügig in andere Assetklassen wie zum Beispiel Anleihen aus den Emerging Markets oder auch in Rohstoffe investieren.

Auf Rohstoffe setzt im kommenden Jahr auch Christoph Witzke, Leiter Investmentrategie bei der Deka, der Investmenttochter der Sparkassen. Vor allem im Edelmetall Gold sieht er großes Potenzial. "Wir haben über die letzten drei Quartale einen Preisanstieg gesehen und glauben, dass dieser sich fortsetzen wird", sagt Witzke. Edelmetalle haben laut dem Experten zwei Vorteile: Zum einen gebe es darauf im Gegensatz zum Girokonto keine Negativzinsen. Zum anderen biete Gold einen Schutz vor dem Risiko einer Geldentwertung. "Das kann ein normales Konto nicht bieten", erklärt Witzke. Die Deka mischt Gold im kommenden Jahr vermehrt ihren Fonds bei. Verbraucher können aber auch über einen ETC (Exchange Traded Commodity), ein an der Börse gehandeltes Wertpapier für Rohstoffe, in Gold investieren, "oder sie kaufen sich physisch welches", ergänzt er schmunzelnd.

2. Rendite

Die höchsten Renditen bringen im Normalfall riskante Anlageklassen wie Aktien oder Immobilien. Im Jahr 2019 zum Beispiel fuhren die Börsen trotz flauer Konjunkturdaten Kursgewinne von 20 Prozent ein. Da liegt aber auch das Problem: Wertpapiere sind zu einem hohen Maße Schwankungen ausgesetzt und von der wirtschaftlichen und politischen Lage abhängig. Analysten können nur spekulieren, in welche Richtung der deutsche Leitindex DAX sich entwickeln wird – blicken aber durchaus optimistisch in die Zukunft. Deka-Investmentberater Witzke rät: "Wer seine Rendite maximieren möchte, sollte kurzfristig in die überverkauften Sektoren oder Regionen investieren." Er sieht in europäischen, vor allem deutschen Aktien eine große Chance. "Schwankungen sind natürlich immer möglich, aber gerade die zyklischen Aktien konjunkturabhängiger Unternehmen bieten 2020 einiges an Aufholpotenzial", sagt Witzke und nennt als Beispiel die Automobilbranche. Und er gibt Entwarnung: In den letzten zwei Jahren seien Ängste geschürt worden, dass es zu einem Wirtschaftsabschwung kommen könnte und wir uns am Rand einer Rezession befänden. Diese Einschätzung teilt er für die kommenden Monate nicht und sieht darin deshalb eine Chance für Anleger.