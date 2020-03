Wenn Sie nicht jeden Euro mehrmals umdrehen müssen und eigentlich in den Osterurlaub in die schöne Pension nach Langeoog gefahren wären, könnten Sie ernsthaft erwägen, dort schon mal einen Urlaubsgutschein für 2021 anzuzahlen. Oder Sie schreiben ihr Lieblingsrestaurant in gleicher Mission an. So kann die weggebrochene Nachfrage in besonders betroffenen Branchen zumindest ein bisschen kompensiert werden, wenn Sie einen Vorschuss auf die Nach-Corona-Zeit leisten. Wenn der Betrieb allerdings wirklich in die Insolvenz gehen sollten, wäre dieses Geld höchstwahrscheinlich weg. Es gibt auch erste Spendenkonten, etwa von der Deutschen Orchesterstiftung, für Musikerinnen und Musiker in Not. Das Gute daran: So zu helfen ist zumindest virologisch ungefährlich.