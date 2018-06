Kurz vor Beginn des Pilotenstreiks hatte die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) der Lufthansa in einem wichtigen Streitpunkt ein neues Angebot gemacht: Man habe der Lufthansa angeboten, die Frage höchstrichterlich klären zu lassen, ob der Konzerntarifvertrag auch im Ausland angewendet werden kann, sagte ein Sprecher der VC. In diesem Punkt könne man einen Waffenstillstand vereinbaren und dann über die anderen Dinge sprechen.

Die Lufthansa reagierte jedoch ablehnend: Damit sei keine neue Verhandlungssituation eingetreten, sagte eine Unternehmenssprecherin. Die Vereinigung müsse zunächst ihren Forderungskatalog fallen lassen und dann ohne Vorbedingungen in neue Verhandlungen gehen. In dem genannten Punkt geht es vor allem um die Frage, ob Piloten der Tochtergesellschaft Lufthansa Italia wie ihre deutschen Kollegen bezahlt werden müssen, was das Unternehmen ablehnt.

Auch eine Vermittlungsinitiative von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) brachte keinen Erfolg. Auf beiden Seiten sei aber der grundsätzliche Wille zum Erfolg vorhanden, sagte der Minister. Lufthansa und die VC hätten versichert, dass sie nicht an einem Streik auf Biegen und Brechen interessiert seien. Die Tarifpartner müssten schnell aufeinander zugehen, sagte der Minister. Selbst wenn am Montag gestreikt werde, sei das Feld für neue Gespräche bereitet.

Die Lufthansa hatte ihr Angebot an die Piloten am Sonntag noch einmal konkretisiert. Das Unternehmen sei nun bereit, bis Ende 2012 eine Arbeitsplatzgarantie zu geben, die bis 2013 oder 2014 verlängert werden könnten, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Konzernsprecher Klaus Walther schränkte aber ein, Gespräche werde es nur geben, wenn die VC gleichfalls auf Vorbedingungen verzichte und ihren "unerfüllbaren und rechtswidrigen Forderungskatalog nicht länger zur Gesprächsgrundlage" mache und zurückziehe. Die Gewerkschaft lehnte diese Vorbedingungen jedoch ab.

Der Sprecher der Vereinigung Cockpit, Jörg Handwerg, nannte dies "völlig inakzeptabel". Er warf Lufthansa vor, "den Konflikt zu suchen". Piloten und Konzernführung hätten seit Jahren verhandelt und seien auf einem konstruktiven Weg gewesen. "Wir fangen doch jetzt nicht noch einmal bei Null an", sagte Handwerg. Die Vorbedingung, die Piloten sollten "ihre Tarifverträge zerreißen", sei "völlig unrealistisch". Die Vereinigung Cockpit werde nicht von ihrer Forderung abrücken, dass der bestehende Tarifvertrag eingehalten werde. Die Erklärung des Konzerns sei eine "Nebelbombe", sagte Handwerg. "Unser Eindruck ist, dass die Lufthansa nicht mit uns sprechen möchte."

Der Streik der Piloten der Vereinigung Cockpit sollte am Montag um 00:00 Uhr beginnen und bis Donnerstag um eine Minute vor Mitternacht andauern. Bestreikt werden sollten die Flüge der Lufthansa, von Germanwings und der Fracht-Tochter Cargo. Aufgerufen sind mehr als 4000 Piloten. Zehntausende Passagiere dürften von dem Streik betroffen sein, die Lufthansa rechnet mit Millionenschäden. Für die Fluglinie wäre es der bisher größte Ausstand. Normalerweise hat die Lufthansa jeden Tag rund 150.000 Passagiere.

Im Kern des Tarifstreits geht es der Gewerkschaft um die Sicherung der Arbeitsplätze der deutschen Piloten. Cockpit fürchtet, Jobs könnten verloren gehen, weil die Lufthansa künftig mehr Strecken von Auslandstöchtern bedienen lässt, bei denen das Lohnniveau für den Konzern günstiger ist.

Am Frankfurter Flughafen wurde ein detaillierter Abstellplan für die Maschinen erstellt. Die Deutsche Bahn rechnet mit deutlich mehr Reisenden auf der Schiene, wenn die innerdeutschen Flüge ausfallen. Einige ausländische Airlines wollen größere Flugzeuge einsetzen, um gestrandete Passagiere aufnehmen zu können.

Die Lufthansa hat zwar wie die Billigflug-Tochter Germanwings Notfallpläne ausgearbeitet, um die Auswirkungen auf die Reisenden so gering wie möglich zu halten. Lufthansa geht aber davon aus, dass zwei Drittel der Flüge ausfallen, bei Germanwings dürften es etwas weniger sein.