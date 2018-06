Frage: Herr Voser, Shell investiert enorme Summen, um neue Ölfelder zu erschließen und die Produktion zu steigern. Insgesamt 60 Milliarden Dollar 2009 und 2010. Shell tritt dennoch auf der Stelle. Die Produktionsmenge ist unverändert. Ist das nicht frustrierend?

Peter Voser: Nein, das kann ich nicht sagen. Es stimmt natürlich, dass Jahr für Jahr die Ölmenge, die wir aus bestehenden Feldern fördern, um vier bis sechs Prozent zurückgeht. Man muss daher schon viel investieren, um auf der Stelle zu bleiben. Aber wir investieren auch in Wachstum. Die Projekte, die wir in den nächsten zwei Jahren in Betrieb nehmen, werden uns Wachstum bringen. Und wir arbeiten bereits an den Projekten für die Zeit danach.

Frage: Wo investieren Sie vor allem, wo erhoffen Sie sich Wachstum?

Voser: 60 bis 70 Prozent unserer Investitionen gehen in OECD-Länder. Wir brauchen politische und fiskalische Stabilität, um Projekte mit einem Zeithorizont von drei, vier Jahrzehnten anzupacken. Mit den restlichen 30 bis 40 Prozent kann ich dann höhere Risiken eingehen.

Frage: Es gibt aber mehr Ölreserven in politisch weniger stabilen Ländern. Lässt sich die Aufteilung ihrer Investitionen noch durchhalten?

Voser: Absolut. Wir haben in den letzten Jahren unser Portfolio in den Vereinigten Staaten, im Golf von Mexiko, erweitert. Dieses Jahr fangen wir mit Bohrungen in Alaska an. In Australien gibt es große Gasfunde. Auch Brasilien betrachten wir als ein stabiles Land. Dort wachsen wir ebenfalls stark. Es ist kein Problem, in stabilen Ländern genügend lohnenswerte Investitionsmöglichkeiten zu finden. Das Problem ist eher, dass man die Technologien und einen gewissen Ölpreis braucht, um sich das leisten zu können. Denn man muss tiefer bohren. Und je tiefer man geht, desto teurer wird es.

Frage: Wie hoch muss der Preis sein?

Voser: Das werde ich Ihnen bestimmt nicht sagen.

Frage: Ihre Konkurrenz ist da nicht so zurückhaltend und spricht von 50 Dollar je Barrel.

Voser: Das ist der Tiefstpreis. Die haben aber nicht davon gesprochen, was sie nach oben hin brauchen.

Frage: Sie haben Ende 2009 die Lizenz erhalten, eines der weltweit größten Ölfelder im Irak auszubeuten. Das ist wohl eine der risikoreicheren Investitionen.

Voser: Nicht technologisch gesehen, aber politisch.

Frage: Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass sich die irakische Regierung in zehn Jahren für den Wiederaufbau bedankt und die Ölindustrie verstaatlicht?

Voser: Das Problem haben Sie überall, nicht nur im Irak. Wir sind schon so oft verstaatlicht und wieder entstaatlicht worden. Das ist Teil unseres Risikos.