Die Verhandlungen zwischen dem chinesischen Konzern Geely und dem schwedischen Autohersteller Volvo Cars sind zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen. Vertreter beider Unternehmen unterzeichneten den Kaufvertrag im schwedischen Göteborg. Das teilten Volvo sowie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua mit. Als Kaufpreis nannten Medien 1,8 Milliarden Dollar (1,3 Milliarden Euro).

"Dies ist ein Meilenstein" sagte der Geely-Chef Li Shufu bei der Unterzeichnung des Kaufvertrages mit der bisherigen US-Konzernmutter. Mit der Volvo-Übernahme steigen die Chinesen im Technologiebereich erstmals als Eigner in die prestigeträchtige Spitzenliga der Autoindustrie auf. Volvo ist der erste westliche Autohersteller, der in chinesischen Besitz übergeht. Zur Besiegelung des Kaufvertrages in Göteborg gelang es Li Shufu, skeptisch gewordene Betriebsräte mit neuen Informationen zur bisher geheim gehaltenen Kreditfinanzierung optimistisch zu stimmen. "Jetzt fühlen wir uns viel besser. Wir stehen hinter diesem Verkauf", sagte der Betriebsratssprecher Glenn Magnusson am Volvo-Stammsitz Torslanda.

Die bisherige US-Mutter Ford hatte Volvo als Konsequenz aus der Finanzkrise zum Verkauf angeboten und sich im Dezember mit Geely geeinigt. Je länger sich die Unterschriften aber hinauszögerten, desto unruhiger wurden die Schweden. Fraglich war, ob die Zhejiang Geely Holding Group tatsächlich genug Kapital hinter sich hat, um neben dem Kaufpreis von 1,8 Milliarden Dollar (1,3 Milliarden Euro) auch die hohen Kosten für die Entwicklung neuer Modelle, Investitionen, die angekündigte Expansion in Fernost und für neue Krisenschwankungen zu tragen.

Für Peking ist die Übernahme des schwedischen Autoherstellers mit weltweit bewunderter Spitzentechnologie auch ein Prestigeprojekt. Die 1927 gegründete Edelmarke Volvo steht für eine komplett andere Autotechnologie als der junge Emporkömmling Geely mit seinem noch recht simplen Modellprogramm und zwölf Jahren Produktionserfahrung.

Vor allem die Aussicht auf direkten Zugang zum gigantischen Wachstumsmarkt China gilt als die große "Glücksverheißung". Li Shufu hat den Schweden eine Verdoppelung ihrer Absatzzahlen in Aussicht gestellt und will dafür auch eine neue Produktionsanlage bei Peking bauen. Andererseits hat er versprochen, die Forschung und Entwicklung ebenso in Göteborg zu belassen wie die Produktion für Volvos Stammmärkte. Auch die als bedroht eingestufte Volvo-Fertigung im belgischen Gent soll weitergeführt werden.

Dass Geely von der eigenen Regierung hoch subventioniert wird, könnte allerdings noch zu einem Problem für Volvo werden: Die Schweden haben kurz nach der Ankündigung des Verkaufs durch Ford eine Kreditzusage über 445 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Neuentwicklungen bekommen. Ob die auch für den staatlich gestützten chinesischen Konzern gilt, ist noch unsicher.

Li Shufu dürfte diese Hilfe trotz diverser Kreditzusagen aus Fernost und Europa ebenfalls benötigen. Mit 10.000 Beschäftigten und einer Jahresproduktion von 300.000 Autos ist die künftige Volvo-Mutter kleiner als die Tochter. Die Schweden produzierten 2008 mit mehr als doppelt so vielen Mitarbeitern im eigenen Land sowie im belgischen Gent 375.000 Wagen. Weltweit arbeiten 22.000 Menschen bei Volvo, 16.000 davon in Schweden.