Der teuerste Zukauf in der Geschichte der Deutschen Bahn rückt näher: Seit Wochen schon hatte der Konzern mit Arriva über eine mögliche Übernahme gesprochen. Nun haben sich beide Unternehmen geeinigt, wie die Deutsche Bahn in London mitteilte. Arriva habe dem Angebot zugestimmt. Der Vorstand des britischen Unternehmens werde seinen Aktionären das Kaufangebot der Bahn als "fair und vernünftig" empfehlen.

Zuvor hatte bereits der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn das milliardenschwere Geschäft abgesegnet. Die Offerte beläuft sich dem Staatskonzern zufolge auf 775 Pence pro Arriva-Aktie. Demnach müsste die Bahn für eine Übernahme umgerechnet etwa 2,7 Milliarden Euro inklusive Schulden aufbringen. Der Kaufpreis soll durch die Ausgabe neuer Anleihen finanziert werden.

Arriva betreibt Bus- und Bahnlinien in zwölf Ländern Europas und beschäftigt eigenen Angaben zufolge 44.000 Mitarbeitern. 2008 belief sich der Umsatz auf 3,35 Milliarden Euro. Der Konzern ist eines der wenigen größeren Verkehrsunternehmen, die nicht vom Staat kontrolliert werden. Seine Busse und Bahnen sind vor allem im liberalisierten Markt in Großbritannien unterwegs, der als besonders attraktiv gilt. Dort hat die Deutsche Bahn bereits das Güterzugunternehmen EWS gekauft und ist auf einigen Strecken auch im Personenverkehr aktiv.

Die Bahn teilte mit, es entstünde "ein wirklich internationales Verkehrs- und Logistikunternehmen, eine der größten Personenverkehrsgruppen in Europa". Für den Fall einer Übernahme gilt es jedoch als sicher, dass sich Arriva aus Kartellgründen von seinen deutschen Töchtern trennen muss: Als Konkurrent treten die Briten hier seit 2004 im Nahverkehr gegen die Deutsche Bahn an. So sind sie etwa an der ostdeutschen Eisenbahn (ODEG) und Metronom beteiligt.

Verkehrspolitiker hatten die Übernahmepläne der Bahn kritisiert. Der unter Ex-Bahnchef Hartmut Mehdorn begonnene Größenwahn gehe unter seinem Nachfolger Rüdiger Grube weiter, sagte der Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Grube solle lieber einen besseren Verkehr in Deutschland organisieren. Zuletzt hatte es Probleme mit der S-Bahn und ICE-Zügen gegeben. Zudem zerstöre die mit Staatsgeld geförderte Bahn den Wettbewerb, sagte Hofreiter. Auch in Kreisen der FDP gab es Kritik: Hier werde ein privates Unternehmen faktisch verstaatlicht, hieß es.

Sollten die Arriva-Aktionäre dem Angebot zustimmen, würde auch das von Bahnchef Grube genannte Ziel des Schuldenabbaus in weite Ferne rücken. Nach der jahrelangen Einkaufstour unter Mehdorn steht das Unternehmen immer noch mit gut 15 Milliarden Euro in der Kreide. Fragen, ob das Angebot für Arriva nicht zu hoch sei, hatte Grube mit den Worten kommentiert: "Wenn es zu teuer gewesen wäre, hätten wir es nicht gemacht."