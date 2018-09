Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern EADS will sich nun doch am Bieterverfahren für den Bau von 179 Tankflugzeugen für das amerikanische Militär beteiligen. Am 9. Juli wolle das Unternehmen ein Angebot für das "Jahrhundertgeschäft" vorlegen. Der andere Bieter ist Boeing. EADS habe sich "fast gezwungen" gefühlt, mitzubieten, sagte EADS-Nordamerika-Chef Ralph Crosby. Airbus verfüge schließlich über genau das Flugzeug, das den Anforderungen entspreche. "Wenn man das Beste hat, muss man es auch anbieten."

Der Flugzeugbauer und sein US-Partner Northrop Grumman hatten sich eigentlich Mitte März aus dem Rennen um den 35-Milliarden-Dollar-Auftrag zurückgezogen. Beide Konzerne begründeten dies mit unfairen Wettbewerbsbedingungen. Sie beklagten, dass die Ausschreibung des amerikanischen Verteidigungsministeriums voll auf den US-Konkurrenten Boeing zugeschrieben worden sei.

Daraufhin hatten sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy eingeschaltet und vor "allen protektionistischen Versuchungen" seitens der USA gewarnt. Wenig später erklärte sich das Pentagon bereit, die Ausschreibungsfrist zu verlängern, um EADS ein neues Angebot nach dem Ausstieg von Northrop Grumman zu ermöglichen. Der amerikanische Präsident Barack Obama versprach zudem einen fairen Wettbewerb.

Nun scheint sich das Blatt also wieder zu wenden. "Die Diskussionen zwischen EADS North America und potenziellen US-Partnern zur Bildung eines erfolgreichen Bieterteams schreiten voran", teilte EADS mit. Der Konzern will mit seinem Tankflugzeug KC-45, einer militärischen Version des Airbus A330, an der Ausschreibung teilnehmen. Die KC-45 soll nach Unternehmensplänen in Mobile (Alabama) gebaut werden. Dort will EADS eigens für diesen Auftrag ein Werk errichten, in dem dann auch Frachtmaschinen des Typs A330 gefertigt werden könnten. Das Programm werde zehntausende Arbeitsplätze in den USA schaffen oder stützen und stelle eine langfristige Investition in die US-Wirtschaft dar, sagte der EADS-Chef Nordamerikas Crosby.

Analysten zufolge lässt sich EADS mit seiner erneuten Teilnahme an dem Bieterwettbewerb auf einen harten Kampf ein. "Sie werden eine ganze Reihe von Hürden zu überwinden haben", sagte Howard Wheelon, Stratege bei BGC Partners in London. Wie schon zuvor wird auch diese Ausschreibung auf Widerstand in den USA stoßen. Der US-Rüstungsmarkt ist sehr lukrativ und daher heiß umkämpft. Bislang haben es internationale Anbieter sehr schwer, dort Fuß zu fassen. Eine der Begründungen der Politiker war bislang, dass dann US-Arbeitsplätze vernichtet würden.

Zudem sei das von EADS angebotene Flugzeug KC-45 auf Basis der A330 größer und der Betrieb teurer als bei der von Boeing angebotenen KC-767. Der EADS-Tanker hat allerdings bisher alle internationalen Wettbewerbe gegen Boeings KC-767 gewonnen. Das Modell KC-767 basiert auf dem alten Verkehrsjet Boeing 767 und wurde nach dem Verlust der ersten Ausschreibung überarbeitet.



Um das "Jahrhundertgeschäft" mit der amerikanischen Luftwaffe gibt es schon seit Jahren Streit. EADS hatte noch unter der Regierung des ehemaligen Präsidenten George W. Bush den Zuschlag für den Deal erhalten. Auf Druck von Boeing war der Auftrag allerdings neu ausgeschrieben worden. Bereits davor wiederum hatte sich Boeing dann die Ausschreibung gesichert, der Deal war jedoch nach Unregelmäßigkeiten annulliert worden.



Die US-Luftwaffe muss 534 Tanker und Frachter ersetzen. Das verspricht langfristig ein Geschäft von 100 Milliarden Dollar. Im ersten Los geht es um 68 Maschinen für zwölf Milliarden Dollar und undatierte Folgeaufträge für 111 Flugzeuge.