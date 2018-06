Inhalt Seite 1 — Daimler und Renault-Nissan wollen gemeinsam Kleinwagen bauen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Das Bündnis zwischen dem deutschen Autobauer Daimler sowie Renault und Nissan steht. Gemeinsam wollen die Unternehmen die nächste Generation des smart fortwo, einen neuen Viersitzer der Marke smart und den neuen Renault Twingo entwickeln und bauen. Die Modelle sollen ab 2013 auf den Markt kommen. Zudem sind eine Zusammenarbeit beim Einkauf und gegenseitige Kapitalbeteiligungen geplant. Details wollen die Hersteller auf einer Pressekonferenz in Brüssel bekannt geben.

Die vereinbarte gegenseitige Kapitalbeteiligung sieht vor, dass die Renault-Nissan-Allianz einen Anteil von 3,1 Prozent an Daimler erhält. Daimler bekommt einen Anteil von 3,1 Prozent an Renault und einen Anteil von 3,1 Prozent an Nissan. Der französische und der japanische Autobauer bilden bereits seit 1999 ein Bündnis.

"Wir stärken mit dieser Kooperation schnell und nachhaltig unsere Wettbewerbsfähigkeit im Klein- und Kompaktwagensegment", sagte Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche. Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn bezifferte den Nettowert der Synergien der Zusammenarbeit mit Daimler auf zwei Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Konzerne in Brüssel sagte Zetsche, er sehe die Synergien für Daimler in der gleichen Größenordnung.

Ghosn ergänzte, die Synergien würden etwa ausgeglichen je zur Hälfte auf Renault und Nissan entfallen. Auf einzelne Bereiche wollte der Manager die geplanten Einsparungen nicht herunterbrechen. "Wir machen uns Gedanken über die Arbeit, die vor uns liegt, und nicht über die Buchhaltung."

Daimler, Renault und Nissan gehen davon aus, dass sie durch die Zusammenarbeit bei konkreten Projekten schnell Vorteile erzielen können. In der krisengeschüttelten Autoindustrie wächst der Druck auf viele Unternehmen, zu kooperieren, weil Entwicklung und Fertigung immer teurer und die staatlichen Abgasvorschriften immer strenger werden.

Trotz der gemeinsamen Fahrzeugarchitektur sollen sich die jeweiligen Modelle aber klar voneinander differenzieren, betonten die Konzerne. Zusammenarbeiten wollen Daimler, Renault und Nissan bei Diesel- und Benzinmotoren für Kleinwagen; zudem sollen die neuen Modelle auch mit Elektroantrieb verfügbar sein. An Nissans Oberklassemarke Infiniti liefert Daimler Benzin- und Dieselmotoren. Daneben will die Nutzfahrzeugsparte der Stuttgarter ab 2012 einen neuen Stadtlieferwagen auf den Markt bringen, dessen technische Basis von Renault stammen wird. Produziert werden soll der Kleinlaster im Renault-Werk Maubeuge in Frankreich. Der neue Smart wird bei Daimler im französischen Hambach gefertigt, der Viersitzer im slowenischen Novo Mesto bei Renault.