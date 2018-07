Frage: Herr Hambrecht, viele reden von der Chinablase. Wie stabil ist das Wachstum in China?

Jürgen Hambrecht: Die Chinesen sagen selbst, dass das Wachstum zu überhitzen droht, und drosseln gerade sachte die Konjunktur. Der neue Fünfjahresplan fordert eine Umorientierung der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie können sicher sein, dass dieser Fünfjahresplan auch umgesetzt wird. So wird etwa bei der Ressourcenschonung mehr gemacht, als viele glauben. Allerdings: China ist eine Aufholwirtschaft. Deshalb wird die Volksrepublik auf absehbare Zeit ein Wachstum zwischen acht und zehn Prozent haben. Das werden die Chinesen schaffen, ohne Zweifel.

Frage: Sie outen sich damit als gnadenloser China-Optimist.

Hambrecht: Nein, in die Ecke lasse ich mich nicht stellen. Ich bin Realist. Nicht mehr und nicht weniger.

Frage: Muss dem Westen Chinas Erstarken Angst machen?

Hambrecht: Keinesfalls. Wer vor Asien Angst hat, hat einen schlechten Ratgeber. Asien bietet für die deutsche Wirtschaft enorme Chancen. Das sehen wir ja gerade jetzt in dieser Krise. China trägt maßgeblich zu Stabilisierung der Weltwirtschaft bei. Das heißt für deutsche Unternehmen, dass sie unbedingt global aufgestellt sein müssen, mit einem starken Standbein in Asien. In vielen Bereichen der deutschen Industrie findet 50 Prozent des künftigen Wachstums in Asien statt. Das hängt vor allem mit dem rasanten Wachstum der Bevölkerung zusammen und damit, dass viele Volkswirtschaften Asiens gerade mehrere Entwicklungsstufen überspringen. Ein landesweites Telefonfestnetz wie in Deutschland beispielsweise wäre in China eine Fehlinvestition.

Frage: Ab Freitag treffen sich deutsche Asien-Experten unter Ihrer Regie zur Asien-Pazifik-Konferenz in Singapur. Sind eigentlich die Zeiten vorbei, in denen wir die Länder Asiens als Exportmärkte für unsere Produkte und billige Werkbänke gesehen haben?

Jürgen Hambrecht Jürgen Hambrecht ist seit sieben Jahr Vorstandsvorsitzender von BASF. Der 63-Jährige gilt als einer der profiliertesten Kenner der asiatischen Wirtschaft. Er ist seit vier Jahren Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der deutschen Wirtschaft, wird das Amt in Kürze aber voraussichtlich an Siemens-Chef Peter Löscher übergeben.

Hambrecht: Ja. Wir haben es längst mit einer Zweibahnstraße zu tun. Die Tendenz, dass wir hier in Europa von Innovationen und Exporten aus Asien überrascht werden, wird sich verstärken. In der Unterhaltungselektronik ist das ja heute schon für jeden sichtbar.

Frage: Wie muss Europa auf diese Herausforderung reagieren?

Hambrecht: Wir müssen mit den Asiaten, den Regierungen und Unternehmen, auf Augenhöhe in einen neuen Dialog eintreten. Wir brauchen neue universale Regeln. Es kann nicht sein, dass wir Deutschen den Asiaten sagen, dass sie werden sollen wie wir, am besten schon morgen. Wir brauchen mehr gegenseitigen Respekt. Wir müssen akzeptieren, dass es sich in Asien um Aufholwirtschaften handelt, für die zunächst einmal andere Regeln gelten als für uns.

Frage: Denken Sie da zum Beispiel an den globalen Kampf gegen die Erderwärmung?

Hambrecht: Das Ringen um die CO2-Reduktion ist für mich nur ein Beispiel für die große Herausforderung Ressourcenschonung. Wasser ist ein noch viel größeres Thema, weil es für die Menschen lebenswichtig ist. Wichtig ist auch die Mobilität von morgen, verbunden mit der Frage, wie die Megastädte in der Zukunft funktionieren können. In allen diesen Fragen hat die deutsche Wirtschaft umfangreiches Know-how. Darüber wollen wir in Singapur reden - erstmals auch mit Vertretern der asiatischen Unternehmen und der Politik.