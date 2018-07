Im Poker um die Zukunft der insolventen Warenhauskette Karstadt können die Gläubiger nun zwischen drei Kaufangeboten wählen: Im letzten Moment wagte sich das Warenhaus-Vermieterkonsortium Highstreet als dritter Interessent nach vorn, wie ein Sprecher des mehrheitlich zu Goldman Sachs gehörenden Immobilienfonds mitteilte.

Damit beraten die Gläubiger seit dem Vormittag in der Essener Karstadt-Zentrale über mehrere Offerten. Neben dem Highstreet-Konsortium unter Führung der US-Investmentbank Goldman Sachs bewerben sich auch der deutsch-schwedische Investor Triton und die Investmentgesellschaft Berggruen um den Zuschlag. Berggruen soll seine Offerte Branchenkreisen zufolge gegen 12 Uhr vor dem Ausschuss vorlegen, Highstreet solle ab 14 Uhr über die Pläne für Karstadt informieren, Triton referiere dann ab 15 Uhr.

Ob die Gläubiger sich aber bereits am Freitag für eines der Angebote aussprechen, gilt unter Branchenkennern als unwahrscheinlich. Das elfköpfige Gremium muss die Offerten vor einem Beschluss genau prüfen. Es erscheint zumindest zweifelhaft, ob das binnen eines Tages mit der nötigen Gründlichkeit gelingen wird.

In Branchenkreisen hieß es, eine Entscheidung sei nach einer Fristverlängerung auch in der kommenden Woche möglich. Es könne aber auch schneller gehen, weil einige der Gläubiger weitere Verzögerungen mit Skepsis sähen.

Karstadt-Investoren Triton Der deutsch-skandinavische Investor hat durch die Übernahme von Unternehmen wie dem Autozulieferer Stabilus, Rütgers Chemie oder dem Fertighausbauer Kampa von sich Reden gemacht. Die Pläne Tritons für Karstadt sahen unter anderem vor, verlustbringende Abteilungen an Fremdunternehmen abzugeben. Davon wären knapp 5000 Mitarbeiter betroffen gewesen. Als Bedingung für eine Übernahme von Karstadt will Triton Lohnzugeständnisse von den Arbeitnehmern über den unterschriebenen Sanierungstarifvertrag hinaus. Berggruen Nicolas Berggruen brachte sich mit seiner Berggruen Holdings Ltd überraschend als Karstadt-Retter ins Spiel. Der 48-jährige Sohn des verstorbenen Kunstsammlers Heinz Berggruen hat in verschiedenen Zeitungsinterviews betont, mit Karstadt kein "schnelles Geld" machen zu wollen, sondern langfristig zu investieren. Stemmen will Berggruen die Sanierung Karstadts mit Hilfe weiterer Zugeständnisse der Vermieter. Beim Personal sind keine weiteren Einschnitte vorgesehen. Berggruen steuert von seiner Berliner Niederlassung vor allem Investments in Immobilien. Dazu zählen unter anderem das Hotel Sarotti Höfe oder der Büro- und Gewerbekomplex auf dem Gelände der ehemaligen Schuckert Werke in Berlin. Highstreet Das Vermieter-Konsortium, dem die Mehrzahl der Karstadt-Immobilien gehört, hatte erst kurz vor Ende der Bieterfrist ein Angebot für Karstadt vorgelegt. Hinter Highstreet steht mehrheitlich die US-Investmentbank Goldman Sachs. Weitere Partner sind die Deutsche Bank und die italienischen Unternehmen Borletti, Generali und Pirelli. Borletti hat bereits Warenhauserfahrung mit der italienischen Kette La Rinascente und dem französischen Kaufhaus Printemps gesammelt. Das Vermieter-Gremium ist zugleich auch einer der Hauptgläubiger Karstadts.

Sollte sich der Ausschuss auf einen Käufer einigen , entscheidet dann am Montag das zuständige Amtsgericht in Essen, ob der Insolvenzplan in Kraft treten kann. Ein Vertreter des Gerichts ist in der Regel bei den Gläubigertreffen dabei.

Neben einem Käufer für Karstadt mit seinen 25.000 Mitarbeitern ist ein Verzicht von Kommunen mit Karstadt-Standorten auf Mehrwertsteuerzahlungen Bedingung für eine Umsetzung des Plans. Die Haltung von elf Kommunen ist dabei noch nicht endgültig geklärt. Sie hatten Bedingungen an den Verzicht geknüpft. Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg hat ihnen eine Frist bis Montag gesetzt.

Highstreet gehört etwa zwei Drittel der insgesamt 120 Karstadt-Immobilien. Weitere Partner sind neben Goldman Sachs die Deutsche Bank und die italienischen Unternehmen Borletti, Generali und Pirelli. Borletti hat bereits Warenhauserfahrung mit der italienischen Kette La Rinascente und dem französischen Kaufhaus Printemps gesammelt.

So wie Triton und Berggruen hatte auch Highstreet in der Vergangenheit in Gesprächen mit der Gewerkschaft ver.di die Zukunft der Kette sondiert. Branchenkreisen zufolge plant das Konsortium bei Arbeitsplätzen und Standorten keine gravierenden Einschnitte. Jedoch solle die wöchentliche Arbeitszeit der Karstadt-Mitarbeiter ohne Lohnausgleich auf 39,5 von 37,5 Stunden erhöht werden.

Die Arbeitnehmer würden im Gegenzug aber am Unternehmen beteiligt. Zudem gebe es noch Finanzierungsvorbehalte in der Offerte, die aber üblich seien. Auch die beiden anderen Kaufinteressenten knüpfen ihre Angebote an Bedingungen wie Zugeständnisse der Belegschaft oder der Vermieter.

Karstadt hatte vor knapp einem Jahr Insolvenz angemeldet. Die traditionsreiche Warenhauskette und ihren Mutterkonzern Arcandor plagen seit Jahren schwere Finanzprobleme. Scheitert der Insolvenzplan, würde Karstadt zerschlagen. Dann könnte auch der Rivale Metro wieder aktiv werden, der Interesse an einzelnen Karstadt-Häusern angemeldet hat.