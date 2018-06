Der Verfassungsschutz schlägt Alarm: "Die Gefährdung der deutschen Wirtschaft durch Spionage ist sehr konkret", mahnt Burkhard Even, Abteilungsleiter Spionageabwehr. Doch trotz flammender Warnungen will der Geheimdienst die Dimension der Industriespionage nicht mit Zahlen belegen. Wahrscheinlicher Grund: Der Verfassungsschutz (BfV) tappt selber im Dunkeln, weil deutsche Firmen hartnäckig die Zusammenarbeit mit ihren Beschützern verweigern. "Obwohl wir die Unternehmen immer wieder dazu auffordern, Verdachtsfälle mitzuteilen, ist das Feedback oftmals nach wie vor unbefriedigend", sagt Even.

In Wahrheit gibt es so gut wie kein Feedback. "Wir werden nur informiert, wenn es zu spät ist." Udo Schauff ist ein versierter Abwehragent in BfV-Diensten. Vor zwei Wochen klärte er Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts in einem Sensibilisierungsgespräch über ihre Gefährdung auf. Schauff verbrachte sein früheres Leben als Abwehragent mit der Überwachung militärischer und wirtschaftlicher Geheimnisjäger. Seine "Hauptgegner", wie er formuliert, greifen unvermindert an: chinesische und russische Spione, die von ihren Regierungen losgeschickt werden, um dem Westen den technologischen Vorsprung abzuknöpfen. "Das Idealziel jeder Wirtschaftsspionage ist immer, diesen Vorsprung auf null zu reduzieren", sagt Schauff.

Die Spionage ist kaum noch zu erkennen, da das spurenlose Ausspähen via Internet, Trojaner und USB-Stick möglich ist. In Wahrheit aber behindert eine fatale Kultur des Schweigens die Aufklärung. In Zeiten, da die deutsche Exportwirtschaft sich in einer harten Belastungsprobe ihrer Wettbewerbsfähigkeit bewähren muss, hat diese Verweigerungshaltung prekäre Folgen für den technologischen Vorsprung. Sogar Verfassungsschutz-Präsident Heinz Fromm warnt die Branche im Gespräch mit dem Handelsblatt: "Die Sicherheitsbehörden können nur dann Schutz gewähren, wenn der Rückfluss von Informationen aus der Wirtschaft verstärkt wird."

Längst schmilzt der Technologievorsprung dahin. Unternehmen sind dabei willfährige Helfer beim Abschöpfen ihrer Kernkompetenzen. Würden Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt (BKA) die spärlichen Meldungen zur Grundlage ihrer Arbeit machen, "müssten wir den Beschäftigungszweig dichtmachen und sagen: Ausgerechnet der Exportweltmeister, der mit Innovation und Patenten den Weltmarkt erobert hat, bleibt von Spionage verschont." So resümiert einer die Erfahrung seiner Behörde.

Doch dieser Schein trügt, natürlich. Seriöse Wissenschaftler beziffern den durch Spionage verursachten Schaden auf jährlich rund 50 Mrd. Euro.