ZEIT ONLINE: Herr Johanssen, wir nehmen an, dass sie im Moment sehr genau beobachten, was im Golf von Mexiko passiert .

Klaus-Peter Johanssen : Ja, das beschäftigt mich. Einiges erinnert mich an die Zeit vor fünfzehn Jahren.

ZEIT ONLINE: Damals waren Sie Kommunikationschef der deutschen Shell und standen im Sturm der Kritik. Es ging um die Ölplattform Brent Spar, welche Shell in der Nordsee versenken wollte

Klaus-Peter Johanssen arbeitete in den Jahren 1967 bis 1998 für die Deutsche Shell. Während der Auseinandersetzung um die Brent Spar war er Kommunikationschef. Heute arbeitet er als selbständiger Kommunikationsberater in Berlin.

Johanssen: Über Nacht geriet Shell damals in eine tiefe Krise. Am 1. Mai 1995 bekam ich einen Anruf von einer Journalistin von Panorama . Sie erzählte mir, was in der Nacht zuvor vorgefallen war: Aktivisten von Greenpeace hatten die Brent Spar in Begleitung eines Kamerateams gestürmt und hielten sie nun besetzt, um die Versenkung der Plattform vor der schottischen Küste zu verhindern. So ging es damals los.

ZEIT ONLINE: Wie haben sie reagiert?

Johanssen: Ich bekam kalte Füße, rief meine Mitarbeiter zusammen und telefonierte mit der Zentrale in London. Wenige Tage später stand ich mit Peter Duncan, dem damaligen CEO der Deutschen Shell, am Fenster unserer Zentrale in Hamburg. Ich zeigte auf einen Linienbus, der vorbeifuhr, und sagte: Stellen Sie sich vor, die Verkehrsbetriebe kündigten an, ihre ausrangierten Busse in der Alster zu entsorgen. So wird das in der Öffentlichkeit ankommen, wenn wir die Brent Spar versenken. Ich riet ihm dazu, die Sache abzusagen. Leider hat das die britische Shell, die für die Entsorgung der Brent Spar zuständig war, abgelehnt.

ZEIT ONLINE: Eine Fehleinschätzung.

Johanssen : Ja, das hat uns nachhaltig geschadet. Dabei gab es damals durchaus gute Argumente, die Brent Spar zu versenken. Es existierten unabhängige Gutachten, die belegten, dass dies die umweltverträglichste, sicherste und billigste Lösung war. Auch hat Greenpeace damals mit falschen Zahlen operiert – später hat man sich dafür entschuldigt. Trotzdem war es ein Fehler, unnachgiebig zu reagieren. Die britische Shell hat einfach unterschätzt, wie die Geschichte später emotional eskalieren würde – und unsere Warnungen aus Deutschland ignoriert.



ZEIT ONLINE: Der Spiegel titelte kurz darauf mit "Aufstand gegen Shell", es gab Boykottaufrufe und Brandanschläge auf Shell-Tankstellen, der Umsatz brach in manchen Orten in Deutschland um die Hälfte ein.



Johanssen : Die Sache nahm ein Ausmaß an, wie es das seither in Deutschland nicht mehr gegeben hat. Schulklassen, der ADAC – alle beschäftigten sich mit Shell und der Brent Spar. Eskaliert ist die Geschichte, als die ersten Fernsehsender Bilder von britischen Polizisten zeigten, die gemeinsam mit Shell-Mitarbeitern die Plattform räumten. Das waren ganz üble Bilder. Wir bekamen in der Hamburger Niederlassung täglich Tausende Briefe, Faxe und Anrufe – am Ende waren es 46.000. Kein deutscher Politiker stand mehr auf unserer Seite, einschließlich Leuten wie Guido Westerwelle oder Helmut Kohl. Am 20. Juni – anderthalb Monate nach der ersten Besetzung der Brent Spar – entschied die britische Shell, die Plattform nicht zu versenken, sondern an Land zu entsorgen . Die Sache war endlich vorbei.