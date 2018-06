Nach Angaben des Unternehmens und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nahmen beide Seiten die Schlichtungsempfehlung des früheren Hamburger Bürgermeisters Klaus von Dohnanyi an. Der Kompromiss sieht eine Nullrunde bis März 2011 vor. Zudem sicherte Lufthansa zu, möglichst keine Arbeitsplätze auszulagern.

In der Auseinandersetzung hatten sich die Pilotengewerkschaft und die Lufthansa sowohl um die Bezahlung als auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen gestritten. Die Piloten hatten befürchtet, dass billigere Lufthansa-Tochterunternehmen ihnen im eigenen Haus Konkurrenz machen könnten.

Der Tarifkonflikt war im Februar eskaliert. Damals hatte ein eintägiger Pilotenstreik den Luftverkehr massiv behindert.

Die Gewerkschaft war mit einer Forderung nach mehr Geld für die rund 4500 Piloten und mehr Mitsprache in der Unternehmenspolitik in die Verhandlungen gegangen. Die Lufthansa wollte hingegen einen Beitrag, auch der Piloten, zum aktuellen Sparprogramm und verbat sich eine Einmischung in das Management.