Für Europas Banken naht der Tag der Wahrheit. Bislang kassierten sie Milliarden vom Steuerzahler zur Bewältigung der Finanzkrise, ohne dafür in der Öffentlichkeit Rechenschaft über ihre tatsächliche finanzielle Lage ablegen zu müssen. Frei nach dem Motto: Was der Bürger nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Diese Geheimniskrämerei stößt jetzt an ihre Grenzen.

Mit Spanien forderte gestern zum ersten Mal die Regierung eines Euro-Staats, die Resultate von sogenannten Stresstests zu veröffentlichen. Solche Tests sind Untersuchungen der europäischen Bankenaufsicht CEBS, um die Krisenresistenz der Banken unter extremen Bedingungen an den Finanzmärkten zu prüfen. Nicht nur in Madrid, auch in Berlin und Brüssel können sich Regierende und Finanzaufseher neuerdings vorstellen, mehr Licht ins Dunkel der Bankenwelt zu bringen und die Ergebnisse der Tests zu veröffentlichen.

Doch noch mauern die Banken. Sie fürchten, dass nach dem Stresstest der Stress erst richtig losgeht. An den Märkten, so das Argument, könne Panik ausbrechen, wenn die tatsächliche Lage vieler Institute offensichtlich würde. Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann ist nur für mehr Transparenz, wenn es eine Auffanglösung für die Banken gibt. Schließlich rechnet die Europäische Zentralbank (EZB) damit, dass die europäischen Banken in diesem und im nächsten Jahr noch einmal 195 Milliarden Euro abschreiben müssen.

Doch auch das Verschweigen der wahren Lage einzelner Institute schürt neue Ängste. Schon jetzt leihen sich viele Banken aus Misstrauen, dass der Partner pleitegeht, gegenseitig kein Geld mehr aus. "Die Lage ist ähnlich dramatisch wie direkt nach der Lehman-Pleite", sagt ein führender Notenbanker in Frankfurt. Er fügt hinzu: "Die Situation ist äußerst angespannt. Wir können nichts ausschließen."

Vor diesem Hintergrund fordern die Finanzmärkte selbst mehr Transparenz, die Front der Geheimniskrämer in Nadelstreifen bröckelt. Immer mehr ahnen, dass nicht Offenheit, sondern die Heimlichtuerei das Misstrauen an den Märkten schürt.

Deswegen wuchs gestern nicht nur in Spanien das Drängen auf neue Offenheit. Der EU-Ausschuss für Bankenaufsicht führe momentan neue Stresstests bei den großen Finanzinstituten durch, sagte die Sprecherin von EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier. Die EU-Kommission habe für Ende Juni ein Treffen mit den Mitgliedstaaten einberufen, um die Ergebnisse der Tests zu diskutieren. Dabei werde man auch über eine Veröffentlichung der Ergebnisse sprechen. Kommissar Barnier sei prinzipiell für möglichst viel Transparenz. Auch aus der deutschen Bundesregierung hieß es gestern mit Blick auf eine Veröffentlichung: "Es wäre eine Möglichkeit, um den Spekulationen den Boden zu entziehen."