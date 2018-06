Gut 73 Dollar kostet derzeit ein Barrel Rohöl auf dem Weltmarkt. Für den angeschlagenen britischen Energiekonzern BP liegt der Preis dagegen deutlich höher: Dem Unternehmen droht eine Strafe von 1000 bis 4300 Dollar pro Barrel Öl, das in den Golf von Mexiko fließt. Ob die US-Regierung BP die Maximalsumme aufbürdet, hängt von der Antwort auf diese Frage ab: Hat BP fahrlässig gehandelt und so die Umweltkatastrophe verschuldet?

Unabhängig davon ist jetzt schon klar: Mit jedem Tag, an dem bis zu 60.000 Barrel Öl aus der zerstörten Bohranlage am Meeresgrund ausfließen, steigen die Kosten des Unglücks und damit die Unsicherheit über die Überlebensfähigkeit des Konzerns. Schließlich kommen zu den Strafzahlungen noch Entschädigungen für die Opfer hinzu sowie die Ausgaben für die Aufräumarbeiten. Analysten schätzen, dass die Gesamtkosten für BP auf bis zu 60 Milliarden Dollar steigen könnten.

BP braucht daher ein dickeres Finanzpolster, um die Krise überstehen zu können. Derzeit hat der Konzern etwa fünf Milliarden Dollar Barmittel in der Kasse. Analysten erwarten, dass der Konzern bis zum Jahresende einen operativen Cash-Flow von mehr als 30 Milliarden Dollar erwirtschaften wird.

BP hat zudem seine Investitionen zurückgefahren und die Dividende gestrichen. Das bringt dem Unternehmen weitere zehn Milliarden Dollar ein. BP hat nach Informationen aus Bankenkreisen auch seine Kreditlinien von 5,25 Milliarden auf neun Milliarden Dollar ausgeweitet.

Derzeit verhandelt das Unternehmen zudem über den Verkauf von Randgeschäften. So steht nach Angaben aus Bankenkreisen unter anderem die argentinische BP-Tochtergesellschaft Pan America zur Disposition sowie einige andere kleinere Beteiligungen in Südamerika. Interesse an Pan America soll vor allem die staatliche chinesische Ölgesellschaft CNOOC haben, die bereits an der Pan America beteiligt ist. Insgesamt will BP über den Verkauf von Konzernteilen zehn Milliarden Dollar einnehmen.

"Wir müssen uns finanziell wappnen für alles, was da kommt und alle Geldquellen nutzen", verlautete aus dem Konzernumfeld, "bislang haben wir noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft." Man müsse abwarten, wie schnell das Unternehmen mit dem Verkauf von Beteiligungen vorankomme.

Eine Option schloss BP am Dienstag allerdings aus: Eine Kapitalerhöhung sei nicht geplant, sagte ein Konzernsprecher. Zuvor war bekannt geworden, dass BP einen Staatsfonds aus dem Nahen Osten als strategischen Investor gewinnen und dafür neue Aktien ausgeben will. BP wirbt um neue Anteilseigner. "Aber wer Interesse an unseren Aktien hat, kann sie auf dem Markt kaufen", hieß es gestern bei dem Unternehmen.