Im Kampf gegen die Ölpest vor der US-Küste gibt es einen weiteren Lichtblick. Das Leck in 1500 Metern Tiefe bleibt nach Angaben von BP bis auf weiteres geschlossen. Drei Monate nach Beginn der schwersten Umweltkatastrophe der US-Geschichte fließt damit kein Öl mehr in den Golf von Mexiko. Im Augenblick gebe es keine Vorgabe, das Bohrloch wieder zu öffnen, sagte BP-Manager Doug Suttles.

Dennoch geben die Experten keine Entwarnung: Falls sich herausstellen sollte, dass die kilometerlange Steigleitung unter dem Meeresboden dem Druck nicht standhalten sollte, müsse man das Leck wieder öffnen. Dann werde das ausströmende Öl wieder auf Tanker abgepumpt.

"Niemand will mehr Öl im Golf von Mexiko fließen sehen", sagte Suttles. "Doch wenn es Probleme gibt, öffnen wir das Leck wieder.... Dies muss von Tag zu Tag entschieden werden."

Allerdings scheint das weitere Vorgehen umstritten. So signalisierte der Einsatzleiter der Regierung, Admiral Thad Allen, noch in der Nacht zum Sonntag, nach Ende der Belastungstests werde das Bohrloch wieder geöffnet. Unmittelbar nach Ende des Tests werde man "unverzüglich" wieder damit beginnen, das Öl auf Schiffe abzuleiten. Zeitweise hieß es, die Lecks sollen lediglich während Hurrikans abgedichtet werden, wenn kein Öl abgepumpt werden kann.

Suttles betonte erneut, endgültig solle das Leck im August mit Schlamm und Zement verschlossen werden. Gute Nachrichten gebe es auch bei der Säuberung des Meeres von bereits ausgetretenem Öl. "Es gibt immer weniger Öl an der Meeresoberfläche. Auch das ist ein ermutigendes Zeichen."

Allen erklärte, dass die derzeit laufenden Entlastungsbohrungen "der letztendliche Schritt" sein würden, die Ölfontäne zu stoppen. BP rechnet damit, dass bis zum Ende des Monats die Bohrung das außer Kontrolle geratene Steigrohr erreicht. Danach soll die Quelle mit Zement versiegelt werden, was laut BP Tage oder Wochen dauere.

Ein neuer Auffangzylinder über dem ramponierten Bohrloch war am Donnerstagabend geschlossen worden. Damit schoss zum ersten Mal seit Beginn des Umweltdramas vor rund drei Monaten kein Öl mehr aus der Quelle. Mit dem zunächst auf 48 Stunden angesetzten Test sollte herausgefunden werden, ob das Steigrohr im Meeresboden dem Druck standhält oder das Öl an einer anderer Stelle austritt. Am Samstag hatte es von BP geheißen, dass es für neue Lecks keine Hinweise gebe.

Laut Allen habe der Test "wertvolle Informationen" geliefert, die beim endgültigen Abdichten der Quelle für den Fall eines vorübergehenden Verschlusses während eines Hurrikans helfen würden. Ingenieure prüfen während der provisorischen Abdichtung alle sechs Stunden den Druck in dem Bohrloch. Steigende Werte bedeuten, dass die Abdichtung funktioniert.

BP-Manager Wells räumte am Samstag ein, dass der Druck nicht so stark sei wie von den Experten erhofft. Grund könne sein, dass bereits seit Monaten Öl aus der Quelle ströme und dadurch in dem sich leerenden Reservoir der Druck generell sinke.