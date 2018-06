Deutschlands größter Textildiscounter Kik hat mehrere Jahre lang systematisch die persönlichen Vermögensverhältnisse Tausender Mitarbeiter ausgeforscht. Das geht aus Recherchen des ARD-Magazins Panorama hervor. Offenbar fragte das Unternehmen die Daten ab, um sich anschließend von Mitarbeitern zu trennen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Der Bericht von Panorama stützt sich auf Aussagen von Guido Hagelstede, einem langjährigen Kik-Bezirksleiter, dem bis zu 15 Filialen und mehr als 100 Mitarbeiter unterstanden. Hagelstede sagt in dem Bericht, der am Donnerstag ausgestrahlt wird, Kik habe sich Informationen über die Bonität seiner Mitarbeiter bei der Auskunftei Creditreform besorgt. Er selbst habe sich auf Anweisung von oben von Mitarbeitern trennen müssen, deren finanzielle Situation prekär war. In anderen Fällen sei er angewiesen worden, Verträge nicht zu verlängern.

Die Abfragepraxis reicht offenbar bis wenige Jahre nach der Gründung des Unternehmens zurück. Panorama liegt nach eigenen Angaben ein internes Schreiben des für Personal zuständigen Kik-Geschäftsführers Heinz Speet aus dem Jahr 1998 vor. Darin teilte Speet "streng vertraulich" mit, Kik hole "über alle neu eingestellten Aushilfsbeschäftigten eine telefonische Auskunft bei der Creditreform ein".

Der damalige Kik-Bezirksleiter Guido Hagelstede wird in der schriftlichen Anweisung darauf hingewiesen, dass in seinem Bereich einige Aushilfen "einschlägig bekannt" und deshalb "unverzüglich abzubauen" seien. Das Schreiben nennt konkret eine Frau, die nach Kik-Erkenntnissen einen Offenbarungseid (Eidesstattliche Versicherung) geleistet habe.

Hagelstede schildert in Panorama , dass Kik sich von jedem Mitarbeiter trennte, der eine Eidesstattliche Versicherung oder eine Haftandrohung hatte. "Diese Anweisung gab es schriftlich aus der Zentrale." Habe man als Bezirksleiter die Anordnung nicht befolgt, sei man darauf hingewiesen worden, dass man für mögliches Fehlverhalten der betreffenden Mitarbeiter haften müsste. "Man kann nicht für hundert Menschen selbst bürgen. Damit habe ich dann eben diese Kündigungen aussprechen müssen."

Meistens habe er während der Probezeit gekündigt oder befristete Arbeitsverhältnisse auslaufen lassen. Problematisch sei es auch gewesen, Mitarbeitern zu kündigen, die bereits im Kündigungsschutz waren. "Es war immer so, dass man sich dann irgendetwas aus den Fingern saugen musste." Viele Mitarbeiterinnen hätten geweint, "weil sie gar nicht wussten, was los ist". Hagelstede zufolge habe die Kik-Führung verboten, den Betroffenen den wahren Grund für die Trennung zu sagen.

Wir hätten beweisen müssen, dass Kik systematisch die Mitarbeiter aussiebt, die eine schlechte Creditreform-Auskunft haben, und das war nicht beweisbar. Dortmunder Oberstaatsanwältin Ina Holznagel

Die Kik-GmbH hat sich bislang zu den Vorwürfen nur schriftlich geäußert: "Das von Ihnen angeführte Verfahren wird bei Kik nicht mehr praktiziert", teilte das Unternehmen mit. Seit Oktober 2009 arbeite Kik "nicht mehr mit der Creditreform und auch mit keiner anderen Wirtschaftsauskunftei" zusammen. Weitere Details teilte das Unternehmen nicht mit.

Im vergangenen Jahr hatte die Staatsanwaltschaft Dortmund vergeblich gegen Kik wegen vergleichbarer Vorwürfe ermittelt. Laut Bundesdatenschutzgesetz ist es strafbar, persönliche Daten von Mitarbeitern mit der Absicht zu besorgen, ihnen systematisch zu schaden. Obwohl der Discounter allein in den Jahren 2008 und 2009 in mehr als 49.000 Fällen die Vermögensverhältnisse seiner Mitarbeiter bei Creditreform abgefragt hatte, konnte die Staatsanwaltschaft keine Schädigungsabsicht nachweisen. "Wir hätten beweisen müssen, dass Kik systematisch die Mitarbeiter aussiebt, die eine schlechte Creditreform-Auskunft haben, und das war nicht beweisbar", sagte die Dortmunder Oberstaatsanwältin Ina Holznagel. Im März 2010 wurde das Ermittlungsverfahren eingestellt.