Da sind diese Interviews. Rainer Schaller hat sie vor dem Unglück von Duisburg gegeben, und man kann annehmen, dass er sie nun gerne ungeschehen machen würde. Wie hoch seine Risikobereitschaft sei, wurde er einst gefragt. Schaller antwortete: "100 Prozent." Dieser Satz wird jetzt oft zitiert. Vor einem Jahr sollte er mutig klingen. Seit dem v ergangenen Samstag , als während der Loveparade 21 Menschen starben und mehr als 500 Menschen verletzt wurden, klingt er für viele nur noch skrupellos.

Schaller, 41, Glatze, weißer Bart, gebräunte Haut, ist Gründer der Fitnesskette McFit, die seit 2006 der Hauptsponsor der Loveparade ist. Er ist auch der Geschäftsführer der Lopavent GmbH, jenem Unternehmen, das die Parade seit vier Jahren organisiert. Seit der Katastrophe von Duisburg muss sich Schaller des Vorwurfs erwehren , durch Übermut und Leichtsinn das Leben vieler Menschen aufs Spiel gesetzt zu haben. Noch gravierender ist die Anschuldigung, Schaller habe Kosten sparen wollen und es deshalb mit der Sicherheit während der Loveparade nicht so genau genommen.

Man würde von Schaller gerne selbst wissen, wie es zur Katastrophe kam. Warum er Hunderttausende Menschen durch diesen schmalen Tunnel lotsen wollte. Was an den Vorwürfen gegen ihn dran ist. Aber das geht nicht. Weder Schaller noch sein Sprecher beantworten – von wenigen Ausnahmen abgesehen – Fragen von Journalisten. Die Internetseite des Unternehmens ist seit einigen Tagen vom Netz. Stattdessen erscheint ein Text, in dem "das Team der Loveparade" sein Beileid bekundet.

Schaller selbst hat die Öffentlichkeit seit Samstag weitgehend gemieden. Auf der Pressekonferenz mit den Verantwortlichen am Sonntag erschien er blass, mit steinerner Miene, er kondolierte und schwieg. Am Montagabend gab er ein Interview, in dem er der Duisburger Polizei die Schuld zuschob: Ein falscher Einsatzbefehl an den Schleusen zum Eingang habe die Katastrophe in Gang gesetzt. In einem anderen Interview mit der Bild -Zeitung beteuerte er zwei Tage später, Lopavent habe alle Auflagen der Stadt "zu 100 Prozent" erfüllt. Am gestrigen Abend ließ er ein Pressestatement verbreiten, indem im Wesentlichen steht, dass man bei der eigenen Version bleiben und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten will.

Die Vorwürfe gegen den Loveparade-Chef sind massiv. Ein Sitzungsprotokoll, aus dem mehrere Zeitungen der WAZ -Gruppe zitieren , legt nahe, dass sich Schallers Mitarbeiter gegen Sicherheitsauflagen der Stadt wehrten. Die Duisburger Polizei verlangte demnach, dass Lopavent 440 Meter Fluchtweg für die Besucher einrichtet. Die Mitarbeiter des Unternehmens sollen hingegen darauf gedrängt haben, den Fluchtweg auf 144 Meter zu begrenzen. Schaller widerspricht dieser Darstellung, wenn auch nicht bis zuletzt. Zwar behauptet er, selbst keinen Druck ausgeübt zu haben, damit die Veranstaltung trotz der Sicherheitsbedenken stattfindet. Er wisse jedoch nicht, ob einer seiner Mitarbeiter es getan habe.

Im Zwischenbericht des nordrhein-westfälischen Innenministeriums steht außerdem die Behauptung, die Mitarbeiter von Schaller hätten während der Parade grobe Fehler gemacht. An wichtigen Posten der Veranstaltung habe Lopavent nicht genug Ordner eingesetzt, so dass die Menschen ungehindert in Richtung Eingang strömen konnten. Auch sei das Gelände zu spät geöffnet worden, so dass der Rückstau von Menschen bereits zu Beginn der Veranstaltung groß war. Das Sicherheitskonzept der Firma sei insgesamt unzureichend gewesen und habe der Polizei viel zu spät vorgelegen.

Ob der Bericht ein Ablenkungsmanöver der Landespolitik ist, deren Mitverantwortung noch nicht richtig verhandelt wurde, oder ob Schaller maßgeblich Schuld trifft, muss die Staatsanwaltschaft klären. Dass Schaller aber ein risikobereiter Unternehmer ist, der gerne große Töne von sich gibt, wird es vielen leichter machen, in ihm einen Schuldigen zu sehen.