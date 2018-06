Viel war öffentlich nicht bekannt über den Miteigentümer eines der mächtigsten deutschen Unternehmen. Theo Albrecht zählte zu den reichsten Deutschen. Zuletzt soll er längere Zeit schwer krank gewesen sein.

Am Samstag starb der Gründer und Inhaber des Lebensmitteldiscounters im Alter von 88 Jahren in Essen. Das Unternehmen bestätigte einen Bericht des Spiegel. Seine Familie hat ihn demnach am Mittwoch im engsten Kreis beigesetzt.

"Aldi trauert um einen Menschen, der gegenüber seinen Geschäftspartnern und Mitarbeitern bescheiden auftrat und sie immer mit großem Respekt behandelte", hieß es in der Erklärung des Konzerns.

1946 hatte Theo nach einer Lehre im elterlichen Feinkostladen das Geschäft zusammen mit seinem Bruder Karl übernommen. Gemeinsam gründeten sie später die Lebensmittelkette Albrechts Discount – Aldi. In wenigen Jahrzehnten wuchs das Unternehmen zu einem Großkonzern mit einer bei Konkurrenten und Lieferanten gefürchteten Marktmacht. Anfang der 1960er Jahre teilten die Brüder Deutschland untereinander auf und firmierten als Aldi Nord (Theo) und Aldi Süd (Karl).

Gemeinsam etablierten sie das Discounter-Prinzip in Deutschland. Sie legten Wert auf günstige Preise und schränkten dafür auch ihr Sortiment ein. Was nicht günstig einzukaufen war, kam eben nicht in die Regale. Erst in den letzten Jahren ergänzte Aldi seine Angebote um Waren wie Frischmilch oder -fleisch. Seither sind auch die ganzseitigen Anzeigen üblich, mit denen Aldi allwöchentlich Zeitungsseiten belegt. Seit einigen Monaten ergänzen Billig-Reisen das Angebot.

Beide Unternehmen setzen jährlich etwa 50 Milliarden Euro um und betreiben in Deutschland etwa 4400 Filialen. Das Privatvermögen Theo Albrechts wird auf 17 Milliarden Dollar geschätzt. Auf der Liste des US-Magazins Forbes war er der zweitreichste Deutsche. Reicher ist hierzulande nur Bruder Karl.

Über ihr Unternehmen drangen kaum Zahlen an die Öffentlichkeit, auch über die Brüder war so gut wie nie etwas zu erfahren. Sogar bei Theos Geburtsdatum nannten Biografen unterschiedliche Daten.